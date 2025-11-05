Ιαπωνία: Στέλνει στρατεύματα για να βοηθήσει στην καταπολέμηση των θανατηφόρων επιθέσεων από αρκούδες

Ο στρατός της Ιαπωνίας ανέπτυξε στρατεύματα στον ορεινό βορρά της χώρας την Τετάρτη για να βοηθήσει στην παγίδευση αρκούδων, έπειτα από επείγον αίτημα των τοπικών αρχών που αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν ένα κύμα επιθέσεων.

Η επιχείρηση ξεκίνησε στην πόλη Καζούνο, όπου οι κάτοικοι εδώ και εβδομάδες έχουν ενημερωθεί να αποφεύγουν τα πυκνά δάση που την περιβάλλουν, να μένουν σπίτι μετά το σκοτάδι και να κουβαλούν κουδούνια για να αποτρέπουν τις αρκούδες που μπορεί να αναζητούν τροφή κοντά στα σπίτια τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, έχουν σημειωθεί περισσότερες από 100 επιθέσεις αρκούδων, με 12 νεκρούς, αριθμός ρεκόρ, σε όλη την Ιαπωνία από τον Απρίλιο του 2018. Τα δύο τρίτα αυτών των θανάτων σημειώθηκαν στην επαρχία Ακίτα, όπου βρίσκεται το Καζούνο, και στη γειτονική Ιβάτε.

«Οι κάτοικοι της πόλης αισθάνονται τον κίνδυνο κάθε μέρα», δήλωσε ο δήμαρχος του Καζούνο, Σίντζι Σασαμότο, αφού συνάντησε περίπου 15 στρατιώτες που εισέβαλαν στην πόλη με ένα στρατιωτικό φορτηγό και πολλά τζιπ, εξοπλισμένους με θωράκιση σώματος και μεγάλους χάρτες.

«Έχει επηρεάσει τον τρόπο που ζουν οι άνθρωποι, αναγκάζοντάς τους να σταματήσουν να βγαίνουν έξω ή να ακυρώσουν εκδηλώσεις», δήλωσε ο Sasamoto. Τα στρατεύματα θα βοηθήσουν στη μεταφορά, την τοποθέτηση και την επιθεώρηση των παγίδων που χρησιμοποιούνται για τη σύλληψη των αρκούδων, αλλά αυτές θανατώνονται από εκπαιδευμένους κυνηγούς με όπλα πιο κατάλληλα για αυτόν τον σκοπό.

