Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Ως εδώ – Δεν θα δεχτώ καμία στοχοποίηση και δεν θα αναλάβω ευθύνες που δεν μου αναλογούν

Enikos Newsroom

πολιτική

Χατζηδάκης

«Δεν πρόκειται να δεχθώ καμία στοχοποίηση, αλλά και καμία θεωρία ότι περίπου κρυφά έδωσα εντολές για το κλείσιμο καταστημάτων», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης για το θέμα των ΕΛΤΑ.

Ο Κωστής Χατζηδάκης απάντησε σε δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών», που δημοσιεύει την επιστολή του παραιτηθέντος διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα προς τον Κωστή Χατζηδάκη. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από τις 10 Οκτωβρίου ήταν ενήμερος για τον αριθμό των καταστημάτων των ΕΛΤΑ που κλείνουν ανά νομό

«Ως εδώ! Έχω αναλάβει την υλοποίηση πολλών, κρισιμότερων μεταρρυθμίσεων στο παρελθόν. Δεν έχω λόγο, όμως, να αναλάβω ευθύνες για χειρισμούς που δεν μου αναλογούν. Τα κίνητρα των επιθέσεων είναι προφανή. Αλλά οι επιθέσεις θα πέσουν στο κενό», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Αναλυτικά η δήλωση του Κωστή Χατζηδάκη:

«Προκειμένου να σταματήσει η διαστρέβλωση της αλήθειας σημειώνω και πάλι ότι, όπως είχα δηλώσει από την αρχή, ποτέ δεν αρνηθήκαμε ότι υπήρξε σύσκεψη ενημέρωσης για το θέμα παρουσία όλων των συναρμόδιων υπουργών. Έχω ήδη επιβεβαιώσει επίσης δημόσια την ύπαρξη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, που όπως σημείωσα, επαναλάμβανε ουσιαστικά όσα ειπώθηκαν στη σύσκεψη, χωρίς να προσδιορίζει συγκεκριμένα καταστήματα. Όμως, ακόμα μια φορά δηλώνω ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ δεν προχώρησε, με βάση τη συλλογική κυβερνητική κατεύθυνση, στην εκ των προτέρων επεξήγηση του προβλήματος, στην παρουσίαση των δεδομένων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στην έγκαιρη ανάλυση της αναγκαιότητας για τη λύση που επελέγη. Στοιχείο εξαιρετικά κρίσιμο στην όλη υπόθεση. Αυτή είναι η ουσία και τίποτε δεν έχουμε να κρύψουμε.

Υπογραμμίζω και πάλι:

– Η κυβέρνηση επιμένει στη κρισιμότητα του προβλήματος και θα εργαστεί για την εφαρμογή λύσης, που θα διασφαλίζει την επιβίωση των ΕΛΤΑ.

– Όσον αφορά εμένα, δεν πρόκειται να δεχθώ καμία στοχοποίηση, αλλά και καμία θεωρία ότι περίπου κρυφά έδωσα εντολές για το κλείσιμο καταστημάτων.

Ως εδώ! Έχω αναλάβει την υλοποίηση πολλών, κρισιμότερων μεταρρυθμίσεων στο παρελθόν. Δεν έχω λόγο, όμως, να αναλάβω ευθύνες για χειρισμούς που δεν μου αναλογούν.

Τα κίνητρα των επιθέσεων είναι προφανή. Αλλά οι επιθέσεις θα πέσουν στο κενό».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Υποθυρεοειδισμός: Τα 4 πράγματα που πρέπει να κάνετε μετά τη διάγνωση – Τι συμβουλεύουν ειδικοί

Γιατί τα εμβόλια «δουλεύουν» λιγότερο στους ηλικιωμένους-πρωτοποριακή μελέτη

Προσωπικός αριθμός: Ποια προβλήματα εντοπίζονται στο gov.gr – Tι αναφέρει το μήνυμα για όσους προσπαθούν να τον εκδώσουν

Στέγαση: Έρχονται νέες παρεμβάσεις για να αντιμετωπιστεί το αυξανόμενο κόστος – Ποια μέτρα εξετάζονται

Η Microsoft επιβεβαιώνει σοβαρό «λάθος δεκαετιών στo Windows Update – Τι συνέβη

Άνδρας ταφίδεψε 3.000 χιλιόμετρα για κούρεμα επειδή είναι φθηνότερο από του Λονδίνου
περισσότερα
11:29 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Μιλάμε ισότιμα με τις ΗΠΑ για την ενέργεια – Γκιλφόιλ: Να δούμε τη σημασία της ενέργειας ως πυλώνα κυριαρχίας και διαφύλαξης συνόρων

Στα θέματα ενέργειας, τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου με το πρότζεκτ του «Κάθετου Δ...
10:25 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Βουλή: LIVE η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Καταθέτει ο Λευτέρης Αυγενάκης

Σε απευθείας μετάδοση από τη Βουλή η σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερ...
09:59 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου – Η πρώτη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Στο Μέγαρο Μαξίμου έφτασε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ για να συναντηθ...
09:15 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Μανώλης Χριστοδουλάκης: Τρολάρει την Βάσια Αναστασίου – «Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη»

Με χιούμορ αποφάσισε να σχολιάσει την ατάκα της Βάσιας Αναστασίου ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. «Δ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς