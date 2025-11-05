Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Αυγενάκης: «Όταν το φως πέφτει παντού, η αλήθεια δεν χρειάζεται υπερασπιστές, μόνο ανθρώπους που τολμούν να την πουν»

«Όταν το φως πέφτει παντού, η αλήθεια δεν χρειάζεται υπερασπιστές, μόνο ανθρώπους που τολμούν να την πουν» ανέφερε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης (6/2023 έως 6/2024) κατά την έναρξη της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, που διερευνά το σύστημα πληρωμής των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων.

Ο κ. Αυγενάκης τόνισε ότι «το υλικό που διαβιβάστηκε στη Βουλή δεν αποδίδει κατηγορητήριο σε βάρος μου. Δεν υπάρχει έγγραφο, απόφαση ή υπογραφή μου ή προϊόν επισύνδεσης, που να συνδέεται με οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια. Ό,τι ειπώθηκε, ειπώθηκε στη σφαίρα των εικασιών και των πολιτικών εντυπώσεων» σημείωσε ο κ. Αυγενάκης και πρόσθεσε: «Είμαι εδώ ως μάρτυρας με στόχο να συνδράμω στο έργο σας. Με καθαρή τη συνείδηση, με πίστη στα δεδομένα και την δύναμη της Δημοκρατίας. Όχι για να αμυνθώ αλλά για να βοηθήσω. Με διαφάνεια, με ψυχραιμία, κυρίως με αίσθηση δικαιοσύνης για την αποκατάσταση της αλήθειας».

Ο κ. Αυγενάκης είπε ότι από την πρώτη μέρα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης «πίστεψα και συνεχίζω να πιστεύω ότι η πολιτική δεν είναι χώρος βολής, είναι χώρος ευθύνης. Δεν φοβήθηκα ποτέ τη διαφάνεια, την επέβαλα. Δεν παρενέβην στην διοίκηση, τη διόρθωσα. Δεν υποσχέθηκα, αλλά έδρασα. Αυτό που με ενδιαφέρει, με ενδιέφερε τότε αλλά και σήμερα, ήταν πάντα να είμαι μπροστά προστάτης του αγρότη, του κτηνοτρόφου, του πολίτη που παλεύει καθημερινά, και να συμβάλλω και εγώ, στην δημιουργία μίας διοίκησης που λειτουργεί θεσμικά και με κανόνες σεβασμού». «Εμπιστεύομαι τα δεδομένα, αλλά πάνω απ’ όλα εμπιστεύομαι τη Δημοκρατία. Και πιστεύω ότι όταν το φως πέφτει παντού, η αλήθεια δεν χρειάζεται υπερασπιστές, μόνο ανθρώπους που τολμούν να την πουν» υπογράμμισε ο κ. Αυγενάκης.

Πηγή: ΑΠΕ