Τηλεθέαση (4/11): Οι νικητές και οι χαμένοι στην prime time

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις για την τηλεθέαση ανέδειξαν άλλη σειρά στην πρώτη θέση στο γενικό κοινό και άλλη στο δυναμικό το βράδυ της Τρίτης (4/11).
Δυναμικό Κοινό
|Εκπομπή / Σειρά
|Ποσοστό
|Άγιος Έρωτας
|14,5%
|Porto Leone
|13,6%
|Μια νύχτα μόνο
|11,9%
|Φάρμα
|10,6%
|Γη της Ελιάς
|10,3%
|Grand Hotel
|10,2%
|The Wall
|7,1%
|Γιατί ρε πατέρα
|6,3%
|Το παιδί
|3,2%
|Καλά θα πάει κι αυτό
|2,9%
|Real View
|2,9%
Γενικό Σύνολο
|Εκπομπή / Σειρά
|Ποσοστό
|Γη της Ελιάς
|18%
|Άγιος Έρωτας
|17,2%
|Μια νύχτα μόνο
|16,4%
|Grand Hotel
|14,3%
|Porto Leone
|14,1%
|Φάρμα
|9,3%
|Γιατί ρε πατέρα
|7,3%
|The Wall
|6,7%
|Το παιδί
|2,7%
|Real View
|2,3%
|Καλά θα πάει κι αυτό
|2%