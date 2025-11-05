Τηλεθέαση (4/11): Οι νικητές και οι χαμένοι στην prime time

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Freepik

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις για την τηλεθέαση ανέδειξαν άλλη σειρά στην πρώτη θέση στο γενικό κοινό και άλλη στο δυναμικό το βράδυ της Τρίτης (4/11).

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Άγιος Έρωτας 14,5%
Porto Leone 13,6%
Μια νύχτα μόνο 11,9%
Φάρμα 10,6%
Γη της Ελιάς 10,3%
Grand Hotel 10,2%
The Wall 7,1%
Γιατί ρε πατέρα 6,3%
Το παιδί 3,2%
Καλά θα πάει κι αυτό 2,9%
Real View 2,9%

 

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Γη της Ελιάς 18%
Άγιος Έρωτας 17,2%
Μια νύχτα μόνο 16,4%
Grand Hotel 14,3%
Porto Leone 14,1%
Φάρμα 9,3%
Γιατί ρε πατέρα 7,3%
The Wall 6,7%
Το παιδί 2,7%
Real View 2,3%
Καλά θα πάει κι αυτό 2%

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Υποθυρεοειδισμός: Τα 4 πράγματα που πρέπει να κάνετε μετά τη διάγνωση – Τι συμβουλεύουν ειδικοί

Γιατί τα εμβόλια «δουλεύουν» λιγότερο στους ηλικιωμένους-πρωτοποριακή μελέτη

Προσωπικός αριθμός: Ποια προβλήματα εντοπίζονται στο gov.gr – Tι αναφέρει το μήνυμα για όσους προσπαθούν να τον εκδώσουν

Στέγαση: Έρχονται νέες παρεμβάσεις για να αντιμετωπιστεί το αυξανόμενο κόστος – Ποια μέτρα εξετάζονται

Η Microsoft επιβεβαιώνει σοβαρό «λάθος δεκαετιών στo Windows Update – Τι συνέβη

Άνδρας ταφίδεψε 3.000 χιλιόμετρα για κούρεμα επειδή είναι φθηνότερο από του Λονδίνου
περισσότερα
10:44 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 5/11/2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Τετάρτη 5 Ν...
07:00 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Η τέλεια νύφη – Μια δυνατή ιστορία για τις σχέσεις, τα ψέματα και το τίμημα της αλήθειας, από τη συγγραφέα Jen Marie Wiggins

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Η τέλεια νύφη – Μια δυνατή ιστορία για τις σχέσεις, τα ...
05:48 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 5/11/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 5/11/2025.
05:43 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 5/11/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 5/11/2025.
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς