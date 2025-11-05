Τηλεθέαση (4/11): Οι νικητές και οι χαμένοι στην prime time

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις για την τηλεθέαση ανέδειξαν άλλη σειρά στην πρώτη θέση στο γενικό κοινό και άλλη στο δυναμικό το βράδυ της Τρίτης (4/11).

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό Άγιος Έρωτας 14,5% Porto Leone 13,6% Μια νύχτα μόνο 11,9% Φάρμα 10,6% Γη της Ελιάς 10,3% Grand Hotel 10,2% The Wall 7,1% Γιατί ρε πατέρα 6,3% Το παιδί 3,2% Καλά θα πάει κι αυτό 2,9% Real View 2,9%

Γενικό Σύνολο