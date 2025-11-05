Μητσοτάκης: Μιλάμε ισότιμα με τις ΗΠΑ για την ενέργεια – Γκιλφόιλ: Να δούμε τη σημασία της ενέργειας ως πυλώνα κυριαρχίας και διαφύλαξης συνόρων

Στα θέματα ενέργειας, τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου με το πρότζεκτ του «Κάθετου Διαδρόμου» και τις ευρύτερες ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκαν τόσο ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ στον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Είμαστε πολύ ευτυχείς που σας υποδεχόμαστε και έρχεστε σε μία εποχή όπου οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σε ιστορικά υψηλό σημείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τις βελτιώσουμε έτι περαιτέρω. Νομίζω ότι έχουμε μία ευρεία ατζέντα θεμάτων προς συζήτηση σχετικά με την εμβάθυνση της συνεργασίας μας», είπε ο Πρωθυπουργός.

«Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας, έναν παραδοσιακό σύμμαχο των ΗΠΑ και φυσικά μία χώρα ζωτικής σημασίας σε ζητήματα περιφερειακής συνεργασίας όπως το φορμάτ «3+1», και φυσικά μία χώρα που διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο ως παράγων σταθερότητας σε όλες τις περιφερειακές συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης και της Μέσης Ανατολής. Μία χώρα η οποία μιλά ισότιμα με τις ΗΠΑ σε σχέση με την ενέργεια και όλως ιδιαιτέρως για το υγροποιημένο φυσικό αέριο στην περιοχή. Θα έχουμε άλλωστε μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία που συμπίπτει με την δική σας άφιξη. Υπάρχει ένα συνέδριο το οποίο θα λάβει χώρα αύριο και μεθαύριο εδώ στην Αθήνα με πολύ σημαντική αμερικανική παρουσία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα αποτελεί το σημείο εισόδου για το υγροποιημένο φυσικό αέριο για ολόκληρη την περιοχή. Ο ‘Κάθετος Διάδρομος’ επίσης είναι ένα πρότζεκτ στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα και τις ΗΠΑ και φυσικά αδημονούμε να το αναπτύξουμε έτι περαιτέρω. Και φυσικά πέραν αυτών των ζητημάτων υπάρχει και μία πλειάδα θεμάτων επί των οποίων θα εργαστούμε από κοινού έτσι ώστε να φέρουμε περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις προς την Ελλάδα μέσω των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Οι τεχνολογικές εταιρείες είναι ήδη στην Ελλάδα και φυσικά οφείλουμε να ενδυναμώσουμε τους δεσμούς μεταξύ των δύο κοινοτήτων μας», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

«Του χρόνου θα γιορτάσουμε τα 250 έτη από την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας κάτι πολύ σημαντικό για εμένα. Και φυσικά η Ελλάδα ας μην λησμονούμε ότι αποτέλεσε την θρυαλλίδα πίσω από την δημιουργία της δικής σας Δημοκρατία. Θα είναι και μία ευκαιρία άλλωστε να σκεφτούμε τι μας ενώνει πραγματικά έτσι ώστε να έχουμε πιο βαθείς δεσμούς. Καλώς ήρθατε και αδημονώ για μία εποικοδομητική συνεργασία», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από την πλευρά της η Αμερικανίδα πρέσβης ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την υποδοχή. «Ευχαριστώ θερμά κ. Πρωθυπουργέ. Θέλω να πω ότι αποτελεί χαρά και τιμή να είμαι εδώ παρουσία σας στην εκπληκτική χώρα σας, στο λίκνο της Δημοκρατίας, στην Αθήνα. Και ταυτόχρονα όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά θα γιορτάσουμε τα 250 έτη και θα έχω την τιμή να είμαι εδώ η προσωπική εκπρόσωπος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ όταν γιορτάσουμε την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Αποτελεί ένα ορόσημο», σημείωσε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Είμαστε εδώ και έχουμε και το συνέδριο στο οποίο αναφερθήκατε. Έχω τρομερή συνεργασία με εσάς και τους υπουργούς. Φυσικά έχουμε εκπληκτικά σχέδια για αυτό το συνέδριο ώστε η Ελλάδα να είναι ο πόλος ενέργειας εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο, στον ‘Κάθετο Διάδρομο’. Έχουμε ταυτόχρονα εκπροσώπους και υπουργούς από διαφορετικές χώρες, από την Ρουμανία, την Ουγγαρία, την Βουλγαρία και φυσικά από την Κύπρο, την Ουκρανία. Η ιστορική συνάντηση ‘3+1’ που θα λάβει χώρα ταυτόχρονα όπως και 80+ αξιωματούχους της κυβέρνησης των ΗΠΑ που θα είναι εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα για το εν λόγω συνέδριο αύριο και μεθαύριο. Αποτελεί ορόσημο για την Ελλάδα και τις ΗΠΑ και ταυτόχρονα έχουμε και τον υπουργό Εσωτερικών που έρχεται για δεύτερη φορά σε λίγους μήνες. Επανέρχεται εδώ στην Ελλάδα και θα παρακολουθεί το εν λόγω συνέδριο. Θα είναι η δεύτερη φορά που ένας υπουργός Εσωτερικών ιστορικά έχει επισκεφθεί την Ελλάδα. Ο υπουργός Ράιτ από το κομμάτι της Ενέργειας. Έχουμε επίσης και άλλους υπουργούς της αμερικανικής κυβέρνησης», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ.

Και συνέχισε: «Άρα υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι από αναπληρωτές υπουργούς. Είμαστε όλοι εδώ στην πόλη. Όλοι αδημονούν να σας δουν και να αποτελέσουν κομμάτι αυτού του πραγματικού πολιτικο-οικονομικού οροσήμου γιατί θέλουμε να προωθήσουμε το εμπόριο, την ενέργεια και φυσικά θέλουμε όλοι μας να δούμε την σημασία της ενέργειας ως πυλώνα κυριαρχίας και διαφύλαξης συνόρων. Πραγματικά είμαι ενθουσιασμένη. Το συνέδριο θα εκκινήσει πολύ σύντομα και αδημονούμε να κάνουμε φοβερά πράγματα μαζί. Θα αποτελέσει το φωτεινό σημείο σχέσεων που ήδη εδράζονται σε πολύ βαθιά θεμέλια».