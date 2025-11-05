Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου – Η πρώτη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Στο Μέγαρο Μαξίμου έφτασε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ για να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στις προτεραιότητες της Κίμπερλι Γκιλφόιλ είναι το ενεργειακό και οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα στις 18:00 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκμαν και τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, οι οποίοι βρίσκονται στην Αθήνα για την 6η Σύμπραξη για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) που θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο.