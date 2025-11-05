Κασσελάκης: Δεν θα πάρω το βιβλίο του κ. Τσίπρα – Αν μου το στείλει θα το δωρίσω

Στον Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

«Δεν θα το πάρω το βιβλίο του κ. Τσίπρα διότι προσωπικά επικεντρώνομαι στο μέλλον. Δεν έχω καμία όρεξη να αναμοχλεύω ιστορίες από το 2015 κτλ. Είναι τραυματικές εμπειρίες για ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας. Προτιμώ να κοιτάω το μέλλον και πώς μπορούμε να προσφέρουμε στον ελληνικό λαό», είπε στο Mega ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σε ερώτηση αν θα το διαβάσει στην περίπτωση που του στείλει το βιβλίο του ο πρώην Πρωθυπουργός ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε: «Αν μου το στείλει θα το δωρίσω».

«Δεν έχω περιέργεια για να ξαναμάθω αυτά τα οποία ξέρουμε όλοι. Έχω περιέργεια για το πώς μπορεί να βγάλει ο κόσμος τον μήνα ειλικρινά σας το λέω», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ερωτηθείς αν ενδιαφέρεται να μάθει εάν γράφει και τι γράφει ο Αλέξης Τσίπρας για εκείνον ο Στέφανος Κασσελάκης σημείωσε ότι «δεν νομίζω ότι θα γράφει πολλά για μένα».

Επιπλέον σχολίασε και την ομάδα που πλαισιώνει τον Αλέξη Τσίπρα. «Είναι μία ομάδα η οποία για εμένα μυρίζει παρελθόν, μυρίζει αποτυχία», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.