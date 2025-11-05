Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Ξάνθη

Σεισμός συνέβη πριν από λίγο στην Ξάνθη. Ο σεισμός είχε μέγεθος 4,5 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το εστιακό βάθος είναι στα 5 χλμ. ενώ το επίκεντρο τοποθετείται στα 12 χλμ. βορειοδυτικά της Ξάνθης.