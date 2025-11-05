Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Ξάνθη

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σεισμός στην Ξάνθη

Σεισμός συνέβη πριν από λίγο στην Ξάνθη. Ο σεισμός είχε μέγεθος 4,5 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το εστιακό βάθος είναι στα 5 χλμ. ενώ το επίκεντρο τοποθετείται στα 12 χλμ. βορειοδυτικά της Ξάνθης.

Σεισμός στην Ξάνθη

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί τα εμβόλια «δουλεύουν» λιγότερο στους ηλικιωμένους-πρωτοποριακή μελέτη

Δύο συμπτώματα που εμφανίζονται το βράδυ και μπορεί να είναι ενδείξεις καρκίνου

Αττική: Απεργία των ταξί σήμερα και αύριο – Τα αιτήματα των οδηγών

ΡΑΑΕΥ: Έρχεται νέα απόφαση για όλα τα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος – Τι θα ισχύσει για τα ευέλικτα και τα πράσινα

Η Microsoft επιβεβαιώνει σοβαρό «λάθος δεκαετιών στo Windows Update – Τι συνέβη

Άνδρας ταφίδεψε 3.000 χιλιόμετρα για κούρεμα επειδή είναι φθηνότερο από του Λονδίνου
περισσότερα
09:44 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Σεισμός στην Ξάνθη: Αισθητός και στην Καβάλα – Τι λέει στο enikos.gr o Ευθύμης Λέκκας

Ιδιαίτερα αισθητός σε Ξάνθη και Καβάλα ήταν ο σεισμός που έγινε πριν από λίγη ώρα 13 χλμ. δυτι...
09:10 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Διδυμότειχο: Ληστής μαχαίρωσε ηλικιωμένο σε μίνι μάρκετ και έφυγε με τις εισπράξεις

Επίθεση με μαχαιριές δέχθηκε την Τρίτη ηλικιωμένος ιδιοκτήτης καταστήματος ψιλικών στο κέντρο ...
08:54 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία σε… δύο κύματα τις επόμενες ημέρες: Σε ποιες περιοχές θα βρέχει – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Ο καιρός θα συνεχίσει να είναι βροχερός και σήμερα, Τετάρτη (5/11) σε αρκετές περιοχές της χώρ...
08:48 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 26χρονος σε διαμέρισμα Airbnb με τραύμα από όπλο

Ένας 26χρονος αλλοδαπός, αλβανικής υπηκοότητας, εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Τρίτης (4/11),...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς