Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Ξάνθη Enikos Newsroom 09:20, Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025 κοινωνία Σεισμός συνέβη πριν από λίγο στην Ξάνθη. Ο σεισμός είχε μέγεθος 4,5 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Το εστιακό βάθος είναι στα 5 χλμ. ενώ το επίκεντρο τοποθετείται στα 12 χλμ. βορειοδυτικά της Ξάνθης. 