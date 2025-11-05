Μανώλης Χριστοδουλάκης: Τρολάρει την Βάσια Αναστασίου – «Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη»

Με χιούμορ αποφάσισε να σχολιάσει την ατάκα της Βάσιας Αναστασίου ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

«Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη…», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος συνόδευσε την ανάρτηση με ένα βίντεο του Βασίλη Παπακωνσταντίνου να τραγουδάει την συγκεκριμένη φράση.

«Μέρες που είναι, αντί ευχέλαιου… (Τα check up σας να κάνετε συχνά παιδιά, η πρόληψη σώζει)», σχολίασε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Η αναφορά του ήταν απάντηση στη δήλωση που έκανε η Βάσια Αναστασίου ότι είναι «έναν θάνατο πριν την έδρα στη Βουλή». Η πολιτεύτρια ήταν καλεσμένη σε τηλεοπτική εκπομπή όταν σχολίασε ότι είναι αναπληρώτρια και «πρώτα ο Θεός» θα είναι ξανά υποψήφια στις επόμενες εκλογές και είναι «έναν θάνατο πριν την έδρα».

Αμέσως σχολίασε ότι το είπε «χαριτολογώντας» και ξέσπασε σε γέλια. Τότε ο Δημήτρης Χατζησωκράτης της είπε: «Θα τα ακούει και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης τώρα και θα τρελαίνεται…». «Και είναι και φίλος» είπε η Βάσια Αναστασίου. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης είναι ο εκλεγμένος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική οπότε σε αυτόν αναφερόταν το αστείο της κυρίας Αναστασίου.