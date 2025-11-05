Μανώλης Χριστοδουλάκης: Τρολάρει την Βάσια Αναστασίου – «Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη»

Enikos Newsroom

πολιτική

Μανώλης Χριστοδουλάκης: Τρολάρει την Βάσια Αναστασίου – «Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη»

Με χιούμορ αποφάσισε να σχολιάσει την ατάκα της Βάσιας Αναστασίου ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

«Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη…», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος συνόδευσε την ανάρτηση με ένα βίντεο του Βασίλη Παπακωνσταντίνου να τραγουδάει την συγκεκριμένη φράση.

«Μέρες που είναι, αντί ευχέλαιου… (Τα check up σας να κάνετε συχνά παιδιά, η πρόληψη σώζει)», σχολίασε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Η αναφορά του ήταν απάντηση στη δήλωση που έκανε η Βάσια Αναστασίου ότι είναι «έναν θάνατο πριν την έδρα στη Βουλή». Η πολιτεύτρια ήταν καλεσμένη σε τηλεοπτική εκπομπή όταν σχολίασε ότι είναι αναπληρώτρια και «πρώτα ο Θεός» θα είναι ξανά υποψήφια στις επόμενες εκλογές και είναι «έναν θάνατο πριν την έδρα».

Αμέσως σχολίασε ότι το είπε «χαριτολογώντας» και ξέσπασε σε γέλια. Τότε ο Δημήτρης Χατζησωκράτης της είπε: «Θα τα ακούει και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης τώρα και θα τρελαίνεται…». «Και είναι και φίλος» είπε η Βάσια Αναστασίου. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης είναι ο εκλεγμένος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική οπότε σε αυτόν αναφερόταν το αστείο της κυρίας Αναστασίου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί τα εμβόλια «δουλεύουν» λιγότερο στους ηλικιωμένους-πρωτοποριακή μελέτη

Δύο συμπτώματα που εμφανίζονται το βράδυ και μπορεί να είναι ενδείξεις καρκίνου

Αττική: Απεργία των ταξί σήμερα και αύριο – Τα αιτήματα των οδηγών

ΡΑΑΕΥ: Έρχεται νέα απόφαση για όλα τα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος – Τι θα ισχύσει για τα ευέλικτα και τα πράσινα

Η Microsoft επιβεβαιώνει σοβαρό «λάθος δεκαετιών στo Windows Update – Τι συνέβη

Άνδρας ταφίδεψε 3.000 χιλιόμετρα για κούρεμα επειδή είναι φθηνότερο από του Λονδίνου
περισσότερα
09:59 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου – Η πρώτη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Στο Μέγαρο Μαξίμου έφτασε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ για να συναντηθ...
08:13 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ – Οι προτεραιότητες και η ατζέντα

Το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου περνάει σήμερα η 25η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλ...
00:40 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Παύλος Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: Κανένας πολίτης χωρίς εξυπηρέτηση, κανένας εργαζόμενος χωρίς τη δουλειά του

Μήνυμα πως το σχέδιο αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ προχωρά κανονικά εκπέμπει το Μέγαρο Μαξίμου, στον ...
22:31 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

«Γράμματα οργής» στη… θυρίδα των ΕΛΤΑ: Ο Σκλήκας παραιτήθηκε, το σχέδιο για «λουκέτα» παραμένει, οι αντιδράσεις συνεχίζονται – Το χρονικό και το παρασκήνιο

«Γράμματα οργής» στη… θυρίδα των ΕΛΤΑ. Η αιφνιδιαστική απόφαση για «λουκέτο» σε 204 καταστήματ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς