Διδυμότειχο: Ληστής μαχαίρωσε ηλικιωμένο σε μίνι μάρκετ και έφυγε με τις εισπράξεις

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Διδυμότειχο: Ληστής μαχαίρωσε ηλικιωμένο σε μίνι μάρκετ και έφυγε με τις εισπράξεις

Επίθεση με μαχαιριές δέχθηκε την Τρίτη ηλικιωμένος ιδιοκτήτης καταστήματος ψιλικών στο κέντρο του Διδυμοτείχου. Το περιστατικό συνέβη στις 10 περίπου το βράδυ όταν άνδρας με σπαστή προφορά και φορώντας κουκούλα, μπήκε στο κατάστημα και κατευθύνθηκε στην ταμειακή μηχανή για να πάρει τις εισπράξεις.

Ο ιδιοκτήτης αντιστάθηκε και ο ληστής τον μαχαίρωσε στο χέρι. Στη συνέχεια και ενώ ο ιδιοκτήτης αμυνόταν, τον χτύπησε και τον μαχαίρωσε στο κεφάλι ρίχνοντας τον στο πάτωμα. Ο ηλικιωμένος, μπόρεσε να ειδοποιήσει τους συγγενείς του και την αστυνομία ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου οπου σήμερα θα υποβληθεί σε αξονική τομογραφία για να διαπιστωθεί η έκταση της βλάβης.

Ο δράστης, αφού, σύμφωνα με το ERTNews, πήρε μέρος των χρημάτων, αναζητείται. Τις έρευνες διεξάγει το Τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διδυμοτείχου.

