Νοσταλγεί τη ζωή της ως μαμά στο σπίτι από τότε που επέστρεψε στη δουλειά – «Η καριέρα είναι μοναχική και βαρετή»

Μια γυναίκα καριέρας παραδέχεται πως της λείπει απελπισμένα η ζωή της ως μαμά στο σπίτι. Λέει ότι η επαγγελματική της καθημερινότητα είναι «βαρετή» και «μοναχική» σε σύγκριση με τις μέρες πριν η μικρή της κόρη αρχίσει το σχολείο.

Η γυναίκα μοιράστηκε την εμπειρία της σε ένα διαδικτυακό φόρουμ, όπου άλλες μητέρες και χρήστες της έδωσαν συμβουλές και ιδέες για το πώς μπορεί να ξαναβρεί τον εαυτό της. Εξομολογείται πως της λείπει «τόσο πολύ» η ζωή της ως μαμά στο σπίτι — και αναρωτιέται αν κι άλλες γυναίκες νιώθουν το ίδιο.

Περιέγραψε την εμπειρία της στο φόρουμ “Έχω άδικο;” του βρετανικού site Mumsnet.com, έναν δημοφιλή διαδικτυακό χώρο όπου οι γυναίκες αναζητούν συμβουλές για κάθε είδους θέματα.

Στην ανάρτησή της, η 47χρονη αποκάλυψε πως η κόρη της πλέον πηγαίνει σχολείο και εκείνη έχει επιστρέψει στη δουλειά.

«Είχαμε τόσες πολλές περιπέτειες, είχαμε μια υπέροχη παρέα, κάναμε χειροτεχνίες, εκδρομές, βόλτες με τον σκύλο, πηγαίναμε στην παραλία και ψήναμε μαζί. Το λάτρευα όλο αυτό», είπε, προσθέτοντας: «Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα μου έλειπε εκείνη η ζωή — και η μικρή μου — τόσο πολύ».

Η γυναίκα αποκάλυψε πως πριν αποκτήσει παιδί είχε μια γεμάτη και επιτυχημένη καριέρα, όμως τώρα, δουλεύοντας από το σπίτι, νιώθει πως η δουλειά της είναι «βαρετή, μοναχική και χωρίς νόημα».

«Μου λείπουν τόσο εκείνες οι μέρες…»

«Νιώθει καμία το ίδιο;» ρώτησε η γυναίκα, πριν προσθέσει: «Πονάω από τη νοσταλγία για εκείνες τις μέρες».

Πολλοί σχολιαστές έσπευσαν να της πουν πως τα συναισθήματά της είναι απόλυτα φυσιολογικά — όμως τη συμβούλευσαν παράλληλα να προσπαθήσει να κοιτάξει μπροστά και να βρει νέους τρόπους να γεμίσει τη ζωή της.

«Η γονεϊκότητα έχει τις εποχές της»

«Η γονεϊκότητα περνά από διαφορετικές φάσεις. Θα δεις ότι τα πράγματα αλλάζουν ξανά και μπορεί να ανακαλύψεις άλλα στάδια που θα απολαύσεις ή θα βρεις ικανοποίηση σε άλλες πλευρές της ζωής σου», έγραψε μια αναγνώστρια.

Η ίδια πρόσθεσε: «Είναι απολύτως φυσιολογικό να νιώθεις νοσταλγία για το παρελθόν — αλλά είναι εύκολο να το εξιδανικεύουμε. Έχεις Σαββατοκύριακα, διακοπές, απογεύματα και βράδια για να βρεις ξανά εκείνα τα όμορφα συναισθήματα.»

«Ίσως το πρόβλημα να είναι η ίδια η δουλειά»

Άλλοι σχολιαστές υποστήριξαν πως το πραγματικό ζήτημα ίσως να βρίσκεται στη σημερινή δουλειά της γυναίκας.

Μία από αυτές έγραψε: «Νομίζω πως χρειάζεται να αλλάξεις τρόπο σκέψης. Φυσικά και είναι εντάξει να νιώθεις λύπη, αλλά αυτό από μόνο του δεν θα αλλάξει τίποτα. Μπορείς να αλλάξεις δουλειά ή καριέρα προς κάτι που σε ενδιαφέρει περισσότερο; Να κάνεις εθελοντισμό; Ή να ασχοληθείς με κάποια νέα χόμπι;»

«Δεν είναι μόνο οι μαμάδες στο σπίτι που νιώθουν έτσι»

Κάποια άλλη σχολιάστρια είπε: «Δεν νομίζω ότι αυτό το συναίσθημα αφορά αποκλειστικά τις μαμάδες που μένουν στο σπίτι. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι —γονείς ή όχι— θα προτιμούσαν να περνούν τις μέρες τους κάνοντας βόλτες, πηγαίνοντας στην παραλία ή εκδρομές και γενικά απολαμβάνοντας τη ζωή».

Συνέχισε λέγοντας: «Χρειάζεται πραγματικά να δουλεύεις τόσο πολύ για οικονομικούς λόγους; Αν όχι, γιατί να μην μειώσεις λίγο τις ώρες σου και να αφιερώσεις τον χρόνο αυτό σε πράγματα που θα σε γεμίσουν; Ένα χόμπι που πάντα ήθελες να ξαναβάλεις στη ζωή σου, εθελοντισμό στο σχολείο της κόρης σου ή ακόμα και σε μια φιλοζωική, αν σου αρέσουν οι βόλτες με σκύλους!»