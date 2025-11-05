Κατερίνα Καινούργιου: «Μου έκλεψαν το αυτοκίνητο – Δεν είχα πληρώσει ασφάλεια και δεν πήρα αποζημίωση»

Η Κατερίνα Καινούργιου με αφορμή ένα ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε στη Super Κατερίνα για τις συμμορίες που κλέβουν αυτοκίνητα στην Αττική, αποκάλυψε ότι και η ίδια δυο φορές έχει πέσει θύμα κλοπής αυτοκινήτου.

«Εμένα στο παρελθόν δυο φορές μου έχουν κλέψει το αυτοκίνητο, στη Γλυφάδα. Τότε έμενα στη Γλυφάδα. Και μάλιστα θυμάμαι τη μια χαρακτηριστικά, είχα ξεχάσει – δεν τα είχα βάλει πάγιες εντολές όπως τώρα – να πληρώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Και μετά δεν παίρνεις και τίποτα, ούτε για κλοπή, ούτε τίποτα. Είχα στεναχωρηθεί πολύ τότε γιατί ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που μου είχε κάνει δώρο ο παππούς μου. Το αγαπούσα πάρα πολύ. Και ξαφνικά ξυπνάω ένα πρωί και δεν υπήρχε το αυτοκίνητό μου. Πήρα τον παππού μου και του το είπα, αρχίσαμε να το ψάχνουμε. Δεν το βρήκαμε. Ήταν τότε αυτή η σπείρα που σε έπαιρναν τηλέφωνο και σου έλεγαν αν θες το αυτοκίνητο, έλα δώσε τα λεφτά εκεί» .

«Δεν ήθελα να μπλέξω, ήταν μια περίεργη ιστορία. Έβρισκαν τα στοιχεία από την άδεια του αυτοκινήτου. Μου λέει ο παππούς, “εντάξει θα πάρεις τουλάχιστον την αποζημίωση”. Αλλά επειδή ο παππούς τότε ήταν και στα τελευταία του, τι να του πω εγώ: Ότι ξέχασα να πληρώσω την ασφάλεια;»