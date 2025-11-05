Κατερίνα Καινούργιου για Μαρία Ηλιάκη: «Δεν θυμάμαι γιατί είχαμε τσακωθεί, δεν υπήρχε λόγος»

«Η σχέση μας έχει περάσει από 40 κύματα, αλλά όταν υπάρχει αληθινή αγάπη και πολύ όμορφες στιγμές ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, δεν χάνονται ποτέ ο ένας στη ζωή του άλλου και ειδικά στα χαρμόσυνα γεγονότα», είπε η Κατερίνα Καινούργιου με τη Μαρία Ηλιάκη να μπαίνει στο πλατό της εκπομπής.

«Ποτέ δεν θυμάμαι τον λόγο που παρεξηγηθήκαμε και χαθήκαμε. Δεν υπήρχε ουσιαστικός λόγος. Είναι από αυτά τα χαζά μέσα στη δουλειά που δεν καταλαβαίνεις τον λόγο, δεν μπαίνει η φιλοδοξία του καθενός, αλλά δεν υπάρχει λόγος», σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Θυμάμαι απλά επικοινωνήσαμε ξανά όταν έμεινες έγκυος και ανέβασες στα social τη φωτογραφία με την κοιλίτσα. Τη θυμάμαι ακόμα και είχα βάλει τα κλάματα. Λέω δεν γίνεται να μην της ευχηθώ γιατί ήξερα πόσο σε έχει στοιχίσει η απώλεια της μαμάς σου. Είσαι ένα κορίτσι που μεγάλωσε δύσκολα, όπως κι εγώ και θέλαμε να κάνουμε τις δικές μας οικογένειες», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

Η Μαρία Ηλιάκη παραδέχτηκε πως και οι δυο τους έχουν βιώσει δύσκολες καταστάσεις στις οικογένειές τους και αυτός ήταν ο λόγος που ήθελαν να δημιουργήσουν μια όμορφη οικογένεια. «Αυτό ήταν ίσως που εμάς τις δύο μας ένωνε ένα τσακ παραπάνω, έχουμε ζήσει δύσκολες καταστάσεις στις οικογένειές μας. Όχι με την κακή έννοια απαραίτητα. Αυτή η ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων μας είχε φέρει πιο κοντά» τόνισε