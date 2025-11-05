Ταξί: Με σημαίες και καπνογόνα η πορεία προς το υπουργείο Μεταφορών – Δείτε εικόνες από την αυτοκινητοπομπή

Πορεία των ταξί

Πορεία με τα ταξί τους στο κέντρο της Αθήνας με προορισμό το υπουργείο Μεταφορών πραγματοποιούν οι αυτοκινητιστές. Σημειώνεται ότι το ΣΑΤΑ έχει κηρύξει 48ωρη απεργία από τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης έως τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής.

Οι οδηγοί με σημαίες και καπνογόνα κινούνται προς το υπουργείο σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ζητώντας να ικανοποιηθούν μια σειρά αιτημάτων τους.

Πορεία των ταξί

Τα αιτήματά του ΣΑΤΑ είναι:

  • «Ηλεκτροκίνηση: Άμεση απόφαση παράτασης της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών Ε.Δ.Χ. Ταξί από 1-1-2026. Η υποχρέωση αυτή να μετατεθεί οριζόντια για το 2035.
  • ΚΥΑ Κυρανάκη – Κεφαλογιάννη: Άμεση απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025 (ΦΕΚ ΄Β 4564).
  • Φορολογικό: Δίκαιη φορολόγηση με βάση τα βιβλία και στοιχεία (Κ.Β.Σ.) – Αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ
  • Λεωφορειολωρίδες: Ελεύθερη διέλευση των έμφορτων Ε.Δ.Χ. Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας χωρίς διαχωρισμούς
  • Πειρατεία – Υποκλοπή Μεταφορικού Έργου – Πολυεθνικές: Υπεράσπιση του ν.4530/2018 που διαχωρίζει το μεταφορικό έργο των ΕΔΧ Ταξί σε σύγκριση με τα ενοικιαζόμενα Ε.Ι.Χ. με οδηγό και διόρθωση του όπου απαιτείται
  • Σωστή εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας για τις συμβάσεις των Ε.Ι.Χ. και δημιουργία μητρώου για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό.
  • Η ελάχιστη χρέωση για την χρήση των ενοικιαζόμενων Ε.Ι.Χ. με οδηγό να διαμορφωθεί στα 150 ευρώ για όλη την χώρα και η ελάχιστη μίσθωση να είναι τρεις ώρες για όλη την ελληνική επικράτεια».

Πορεία των ταξί

Πορεία των ταξί

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, τόνισε ότι «τα τελευταία έξι χρόνια η κυβέρνηση προχωρά σε νομοθετικές πρωτοβουλίες χωρίς να συζητά μαζί μας».

