ΕΛΤΑ: Καταγγελίες «φωτιά» για τον Γρηγόρη Σκλήκα – Παραμένει η γκρίνια στην «γαλάζια» ΚΟ παρά την παραίτηση

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις με επίκεντρο τα ΕΛΤΑ, παρά την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου και την αποδοκιμασία των επιλογών της διοίκησης του οργανισμού από την κυβέρνηση. Η τελευταία δέχεται ανελέητο σφυροκόπημα από την αντιπολίτευση, ενώ συνεχίζεται και η αναταραχή στη «γαλάζια» κοινοβουλευτική ομάδα, που φαίνεται πως δεν αρκείται στο «άδειασμα» από την πλευρά του Μαξίμου στον Γρηγόρη Σκλήκα.

Το κλίμα ήταν ιδιαιτέρως βαρύ στην πρωινή σύσκεψη που έγινε το πρωί της Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά τη θυελλώδη «γαλάζια» τηλεδιάσκεψη, στο πλαίσιο της οποίας οι βουλευτές της ΝΔ χρησιμοποίησαν σκληρές εκφράσεις για την έλλειψη ενημέρωσης και ζήτησαν την κεφαλή επί πίνακι του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ. Η παραίτησή του θεωρήθηκε μονόδρομος για να εκτονωθεί το κλίμα και να αποφευχθεί ένας κύκλος εσωστρέφειας, τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν ανοιχτά άλλα μέτωπα, όπως η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από την κυβέρνηση αναγνωρίζουν πως επικοινωνιακά ήταν άστοχος ο τρόπος που η διοίκηση των ΕΛΤΑ χειρίστηκε το ζήτημα και προσπαθούν να περιορίσουν τις αντιδράσεις, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι κανένας πολίτης της χώρας δεν πρόκειται να μείνει χωρίς εξυπηρέτηση. Ωστόσο, είναι σαφές ότι το θέμα δεν έχει κλείσει, με βουλευτές της ΝΔ να υποστηρίζουν πως το ζήτημα δεν ήταν η «καρατόμηση» του κ. Σκλήκα, αλλά μην κλείσουν τα καταστήματα. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντική είναι η αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, στην ουσία του ζητήματος, δηλαδή την μεταρρύθμιση των ΕΛΤΑ και την εξέλιξη του πλαισίου εξυγίανσης της εταιρείας, καθώς ξεκαθάρισε πως η παραίτηση δεν σημαίνει και υπαναχώρηση. Χαρακτηριστική ήταν η φράση του κ. Μαρινάκη πως η μεταρρύθμιση δεν ακυρώνεται και θα συνεχιστεί κανονικά, ενώ σημείωσε πως «τα ΕΛΤΑ δεν κλείνουν, αλλά εκσυγχρονίζονται».

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η βούληση του ίδιου του πρωθυπουργού είναι να μην υποχωρήσει έναντι των τοπικισμών και να ολοκληρώσει μια απαραίτητη μεταρρύθμιση, αλλά με τον σωστό τρόπο. Εξηγώντας δηλαδή στους πολίτες πως κανένας δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση, καθώς θα ισχύει ο ταχυδρόμος κατ’ οίκον, ενώ το νέο πλάνο που θα εξηγηθεί επαρκώς τους επόμενους μήνες στους κατοίκους της περιφέρειας περιλαμβάνει σημεία διανομής που δεν είναι απαραίτητο να είναι καταστήματα ΕΛΤΑ, αλλά μπορεί να είναι οποιοδήποτε κατάστημα, όπως το δημαρχείο, το καφενείο ή το παντοπωλείο. Η άποψη που υπάρχει στο Μαξίμου είναι πως χρειάζεται και καλύτερη πολιτική ζύμωση με τους βουλευτές, δουλειά που αναμένεται να αναλάβει ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ενώ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, που το υπουργείο του είναι το εποπτεύον στα ΕΛΤΑ, αναμένεται, όπως λέει κυβερνητική πηγή, να έχει ισχυρότερη εποπτεία.

Σημειώνεται ότι τις προηγούμενες μέρες υπήρξε έντονο παρασκήνιο στο κυβερνητικό στρατόπεδο που ανέδειξε ένα «αλαλούμ» ευθυνών στο σκέλος των αρμοδιοτήτων για τα καταστήματα. Εξάλλου, πριν από λίγες μέρες, μόλις έγινε γνωστή η απόφαση της διοίκησης για αιφνιδιαστικό λουκέτο σε 204 καταστήματα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης είχε σαφώς ενοχληθεί για τη σύνδεση του ονόματός του με την απόφαση αυτή. Μια ενόχληση που εξέφρασε και σήμερα, με αφορμή και δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών», σχετικά με την επιστολή του παραιτηθέντος διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα προς τον ίδιο. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από τις 10 Οκτωβρίου ήταν ενήμερος για τον αριθμό των καταστημάτων των ΕΛΤΑ που κλείνουν ανά νομό.

«Δεν πρόκειται να δεχθώ καμία στοχοποίηση, αλλά και καμία θεωρία ότι περίπου κρυφά έδωσα εντολές για το κλείσιμο καταστημάτων», αναφέρει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης για το θέμα των ΕΛΤΑ.

«Ως εδώ! Έχω αναλάβει την υλοποίηση πολλών, κρισιμότερων μεταρρυθμίσεων στο παρελθόν. Δεν έχω λόγο, όμως, να αναλάβω ευθύνες για χειρισμούς που δεν μου αναλογούν. Τα κίνητρα των επιθέσεων είναι προφανή. Αλλά οι επιθέσεις θα πέσουν στο κενό», επισημαίνει, μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στη δήλωσή του.

Οι καταγγελίες για τη διοίκηση των ΕΛΤΑ

Την ίδια ώρα, αίσθηση που προκαλούν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ, αποφάσισε να μετακομίσει σε νέα γραφεία με αστρονομικό ενοίκιο, παρότι υποστηρίζει ότι το σχέδιο απομείωσης των καταστημάτων είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της συνέχισης λειτουργίας του Οργανισμού. Σύμφωνα με την εφημερίδα Kontra, πρόκειται για υπερπολυτελή γραφεία στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Λεωφόρου Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61, με ενοίκιο μόλις… 180.000 ευρώ το μήνα. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, το ακίνητο αποτελείται από 7όροφο κτίριο γραφείων 11.725 τ.μ. (συμπεριλαμβανομένων των υπόγειων 77 θέσεων στάθμευσης), στο οποίο στεγαζόταν για πολλά χρόνια η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων. Η μετακόμιση μάλιστα έγινε το καλοκαίρι του 2025.

Ταυτόχρονα, η εφημερίδα «Δημοκρατία» υποστηρίζει σε δημοσίευμά της ότι ο πρώην CEO των ΕΛΤΑ, παρά τη δραματική οικονομική κατάσταση του οργανισμού, πρόσφατα αύξησε τον μισθό του κατά περίπου 6.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, ο μισθός του Γρηγόρη Σκλήκα, που τον Ιανουάριο του 2025 ανερχόταν σε 7.374 ευρώ, τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς εκτινάχθηκε στα 13.417 ευρώ.