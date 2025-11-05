Στο Άγιον Όρος ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μιχαήλ Ρήγας

Προσκυνηματική επίσκεψη στο ‘Αγιον Όρος πραγματοποίησε ο ομογενής Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μιχαήλ Ρήγας.

Τον κ. Ρήγα που ταξίδεψε με πλοίο για το Αγιον Όρος, υποδέχθηκε χθες το μεσημέρι στις Καρυές ο Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής και του δώρισε έναν πίνακα που απεικονίζει τις 20 κυρίαρχες μονές υπό την σκέπη της Θεοτόκου, προστάτιδας της Αθωνικής Πολιτείας.

Στις Καρυές, ο κ. Ρήγας έγινε δεκτός από τα μέλη της Ιεράς Επιστασίας και προσκύνησε την εικόνα της Παναγίας “‘Αξιον Εστί” στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου. Στη συνέχεια, επισκέφθηκε τη μονή Ξενοφώντος και αργότερα τη μονή Σίμωνος Πέτρας, όπου και διανυκτέρευσε. Όπως έγινε γνωστό, είναι η τρίτη φορά που ο κ. Ρήγας επισκέπτεται την Αθωνική Πολιτεία.

«Η επίσκεψη του αποτελεί ένδειξη του σταθερού ενδιαφέροντος της διεθνούς κοινότητας για την πνευματική αποστολή και την πολιτιστική αξία της Αθωνικής Πολιτείας. Οι συζητήσεις μας πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα σεβασμού και ουσιαστικού διαλόγου, με σημείο αναφοράς την παράδοση και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Ιερού Τόπου», έγραψε σε ανάρτησή του ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής.

Ο κ. Ρήγας πριν από λίγες ημέρες είχε επισκεφθεί και την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά, όπου συμμετείχε στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά κ. Συμεών.

