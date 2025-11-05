Novartis: Στις 10 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη σε δεύτερο βαθμό των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων

Στις 10 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη σε δεύτερο βαθμό των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης Novartis Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη , οι οποίοι κατηγορούνται για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση.

της Άννας Κανδύλη

Το αίτημα που υποβλήθηκε από τον κ. Ιπποκράτη Μυλωνά, συνήγορο του πρώτου κατηγορούμενου, ήταν για αναβολή της διαδικασίας λόγω νοσηλείας του εντολέως του καθώς, όπως είπε, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Το δικαστήριο ωστόσο απέρριψε το αίτημα, επιλέγοντας να διακόψει προσωρινά τη δίκη, καθώς τα αδικήματα για τα οποία δικάζονται οι δύο κατηγορούμενοι παραγράφονται τον προσεχή Φεβρουάριο.

Στο δικαστήριο παρόντες ήταν αρκετοί πολιτικοί που έχουν καταθέσει ως πολιτικώς ενάγοντες στην υπόθεση. Συγκεκριμένα, παρέστησαν οι Άδωνις Γεωργιάδης, Ανδρέας Λοβέρδος, Αντώνης Σαμαράς, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Ευάγγελος Βενιζέλος, Μάριος Σαλμάς και Νίκος Μανιαδάκης.

Επίσης, το «παρών» στη δικαστική αίθουσα έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, η σύζυγός του Λίνα Νικολοπούλου και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Υπενθυμίζεται ότι πρωτόδικα οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες, γνωστοί με τις κωδικές ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση», είχαν καταδικαστεί σε 25 και 33 μήνες φυλάκιση αντίστοιχα, με αναστολή, για τα αδικήματα της ψευδούς κατάθεσης και της ψευδούς καταμήνυσης.