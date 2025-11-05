Γαλλία: Αντιδράσεις για πωλήσεις όπλων κατηγορίας Α στο Shein – Αστυνομικές δυνάμεις στο πρώτο φυσικό κατάστημα

Παρά τις διοικητικές κυρώσεις και τη δικαστική έρευνα για την πώληση κουκλών με χαρακτηριστικά μικρού κοριτσιού ως “σεξουαλικά παιχνίδια”, ο ασιατικός γίγαντας ηλεκτρονικού εμπορίου Shein ανοίγει σήμερα στο Παρίσι το πρώτο του μόνιμο, φυσικό κατάστημα στον κόσμο.

Ενδεικτικό της εξαιρετικά αμφιλεγόμενης φύσης αυτών των εγκαινίων στη 1 μ.μ. στον 6ο όροφο του πολυκαταστήματος BHV, είναι πως οι αστυνομικές δυνάμεις ήταν παρούσες γύρω από το κατάστημα ήδη από το βράδυ της Τρίτης, με την αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού να παρακολουθεί την εκδήλωση με «ιδιαίτερη προσοχή».

Ο βουλευτής του Λίγηρα, Αντουάν Βερμορέλ-Μαρκές, ανέφερε στον εισαγγελέα του Παρισιούλ σήμερα ότι όπλα κατηγορίας Α τίθενται προς πώληση στον ιστότοπο της κινεζικής μάρκας, σύμφωνα με την Le Figaro.

Χρησιμοποιώντας φωτογραφίες ως αποδεικτικά στοιχεία σε αναρτήσεις του στο Χ, περιγράφει την πιθανότητα απόκτησης ματσετών, σιδερογροθιών ή ακόμα και τσεκουριών: «Πωλείται ως μπεστ σέλερ στο Shein… και μάλιστα σε έκπτωση για τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι υπερβολικό».

«Η πώληση αυτών των όπλων τιμωρείται με φυλάκιση 5 ετών και πρόστιμο 75.000 ευρώ», ισχυρίζεται.

Cette « hache de camping » est une arme. Elle est vendue comme best-seller sur Shein… et même soldée pour Noël. Un pas de trop. pic.twitter.com/k2z3Md0MqL — Antoine Vermorel-Marques (@antoinevermorel) November 5, 2025

Découverte ce matin sur Shein : un poing américain déguisé en bijou, vendu en libre accès. Une arme de catégorie A, évidemment interdite en France. pic.twitter.com/uqEscXgc3O — Antoine Vermorel-Marques (@antoinevermorel) November 5, 2025

Après les poupées pédopornographiques, SHEIN vend désormais des armes de catégorie A (machette, coups de poing américain). Le fait de vendre ces armes est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Je saisi immédiatement la Procureure de la République. Un nouveau… pic.twitter.com/R54FbJGi1H — Antoine Vermorel-Marques (@antoinevermorel) November 5, 2025

Εντάσεις και έρευνα της εισαγγελίας

Η άφιξη της πλατφόρμας, που ιδρύθηκε στην Κίνα το 2012 και πλέον εδρεύει στη Σιγκαπούρη, αναδεικνύει τις εντάσεις γύρω από τη ρύθμιση του ηλεκτρονικού εμπορίου και της αποκαλούμενης “γρήγορης μόδας”.

Στο στόχαστρο από μια πρόταση νόμου κατά της “γρήγορης μόδας”, η εταιρεία έχει ήδη δεχτεί πρόστιμο τρεις φορές φέτος στη Γαλλία, συνολικού ύψους 191 εκατομμυρίων ευρώ, για παραβίαση των κανονισμών για τα cookies, ψευδή διαφήμιση, παραπλανητικές πληροφορίες και απόκρυψη στοιχείων σχετικά με τη χρήση πλαστικών μικροϊνών.

Από την ανακοίνωση της επικείμενης άφιξής της στις αρχές Οκτωβρίου, η κυβέρνηση, η δημαρχία του Παρισιού, αιρετοί αξιωματούχοι, ενώσεις και παράγοντες της γαλλικής βιομηχανίας της ένδυσης έχουν καταδικάσει την εμφάνιση της εταιρείας στη Γαλλία.

Αυτό συνέβη ακόμη και πριν η Γενική Διεύθυνση για τον Ανταγωνισμό, την Κατανάλωση και την Καταπολέμηση της Απάτης (DGCCRF) αποκαλύψει το Σάββατο την πώληση κουκλών με χαρακτηριστικά μικρού κοριτσιού ως “σεξουαλικά παιχνίδια”.

Avec mes collègues députés, nous déposerons dans les prochains jours une proposition de résolution européenne visant à alerter le gouvernement et la Commission européenne sur la nécessité de mieux réguler les plateformes en ligne comme SHEIN. Pour protéger, nos emplois, nos… pic.twitter.com/xMqV3o9nNc — Antoine Vermorel-Marques (@antoinevermorel) November 5, 2025

Από τη Δευτέρα η Shein αποτελεί αντικείμενο έρευνας από την εισαγγελία του Παρισιού και θα δεχτεί ερωτήσεις από μια επιτροπή διερεύνησης γεγονότων της Εθνοσυνέλευσης.

Μέχρι τώρα διαθέσιμη αποκλειστικά στο διαδίκτυο και σε pop-up καταστήματα, η εταιρεία κάνει ένα στρατηγικό βήμα σήμερα με τη μόνιμη εγκατάστασή της. Και όχι οπουδήποτε: σε ένα εμβληματικό σύμβολο του παριζιάνικου λιανεμπορίου, το πολυκατάστημα BHV, ένα στολίδι Art Deco που βρίσκεται απέναντι από το Δημαρχείο.

Στον 6ο όροφο είναι το σημείο συνάντησης για τους πελάτες της Shein το μεσημέρι για να ανακαλύψουν έναν χώρο 1.200 τ.μ.

Ο Φρεντερίκ Μερλάν, ο επικεφαλής της Société des Grands Magasins (SGM), του συνεργάτη της Shein στη Γαλλία και ιδιοκτήτη του BHV από το 2023, διαβεβαίωσε τους πελάτες ότι τα προϊόντα που πωλούνται στο κατάστημα δεν προέρχονται από τη διαδικτυακή πλατφόρμα της Shein και ότι πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ακόμη και πριν από την άφιξη της Shein στο BHV, αρκετές γαλλικές μάρκες εγκατέλειψαν το πολυκατάστημα, καταγγέλλοντας μια εταιρική σχέση που έρχεται σε αντίθεση με τις αξίες και τα συμφέροντά τους. Τα συνδικάτα των εργαζομένων είναι επίσης αντίθετα.

Μένει να δούμε αν οι καταναλωτές θα ανταποκριθούν. Για να τους προσελκύσουν και να προσπαθήσουν να καταστείλουν τη δυσαρέσκεια άλλων συνεργαζόμενων εμπορικών σημάτων, με τις αγορές που πραγματοποιούνται σήμερα στο κατάστημα της Shein οι πελάτες θα παίρνουν ένα κουπόνι ίδιας αξίας που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλλού στο BHV.

Η μάρκα, η οποία διεκδικεί 25 εκατομμύρια πελάτες στη Γαλλία, δεν είναι καθόλου άγνωστη στους καταναλωτές: σε αυτή ξόδεψαν οι Γάλλοι το 2024 τα περισσότερα χρήματα, σε σχέση με άλλες εταιρείες του λιανεμπορίου, σύμφωνα με μελέτη της εφαρμογής αγορών Joko.

Πέντε ακόμη καταστήματα Shein θα ανοίξουν σύντομα στη Ντιζόν, την Γκρενόμπλ, τη Λιμόζ, την Ανζέρ και στη Ρενς.

Τα πολυκαταστήματα που θα τα φιλοξενούν δεν θα είναι πλέον οι Galeries Lafayette αλλά τα BHV, καθώς ο όμιλος Galeries Lafayette τερμάτισε τη σύμβασή του με την SGM για να αποφύγει τη σύνδεσή του με την Shein.

Η βιομηχανία της ένδυσης και οι μικρές επιχειρήσεις επηρεάζονται ιδιαίτερα από την εισροή προϊόντων που κατασκευάζονται στην Ασία, κυρίως στην Κίνα. Το 2024, εισήχθησαν στην ΕΕ 4,6 δισεκατομμύρια δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ. Ο αριθμός αυτών των αφορολόγητων δεμάτων διπλασιάζεται κάθε δύο χρόνια με τον τρέχοντα ρυθμό.