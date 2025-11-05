Αλέξης Τσίπρας για νίκη Μαμντάνι: Δείχνει σε όλο τον κόσμο, σε όλους μας ότι υπάρχει εναλλακτική και είναι στο χέρι μας

Enikos Newsroom

πολιτική

Αλέξης Τσίπρας για νίκη Μαμντάνι: Δείχνει σε όλο τον κόσμο, σε όλους μας ότι υπάρχει εναλλακτική και είναι στο χέρι μας

Για «νίκη απέναντι στην ολιγαρχία» έκανε λόγο ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας μετά τη νίκη Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη.

«Η εκλογή του Ζόραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια νίκη σε αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι νίκη απέναντι στην ολιγαρχία, στην κλεπτοκρατία, στις πολιτικές δυναστείες και το ακριβοπληρωμένο μιντιακό σύστημα που προπαγανδίζει τα συμφέροντά τους», έγραψε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Αλέξης Τσίπρας.

«Και το πιο σημαντικό: Δείχνει σε όλο τον κόσμο, σε όλους μας, ότι υπάρχει εναλλακτική και είναι στο χέρι μας. Ο απάνθρωπος καπιταλισμός, η υποταγή της ελευθερίας στα κέρδη της ολιγαρχίας, το σκοτάδι της τρομακτικής κοινωνικής αδικίας, η περιφρόνηση της δημοκρατίας, δεν είναι μονόδρομος. Η ελπίδα, η αλλαγή, η δικαιοσύνη είναι ο καθένας από μας, οι ίδιοι οι πολίτες, που αποφασίζουν να αντισταθούν και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Να κάνουν εφικτό αυτό που οι ισχυροί του κόσμου κηρύσσουν ανέφικτο», συνέχισε και κατέληξε:

«Μπορούμε! Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει σήμερα η Νέα Υόρκη σε ολόκληρο τον κόσμο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΙΣ: «Το clawback αποτελεί ένα μέτρο άδικο και ανήθικο»

Υποθυρεοειδισμός: Τα 4 πράγματα που πρέπει να κάνετε μετά τη διάγνωση – Τι συμβουλεύουν ειδικοί

ΑΑΔΕ: Αυτόματη έκδοση ΑΦΜ σε 43.000 ανήλικα τέκνα

Επίδομα θέρμανσης 2025-2026: Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις πολυκατοικίες

Τι σημαίνει η φράση «απορώ και εξίσταμαι» και από πού προέρχεται

Η Microsoft επιβεβαιώνει σοβαρό «λάθος δεκαετιών στo Windows Update – Τι συνέβη
περισσότερα
13:20 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Κομισιόν: Η Ελλάδα κατέθεσε το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι ελληνικές Αρχές κατέθεσαν το επικαιροποιημένο σ...
13:18 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα εντός του Νοεμβρίου – Συνάντηση και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να επισκεφθεί την Αθήνα εντός του Νοε...
13:16 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Νετανιάχου – Τι συζήτησαν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου είχε ο Κυριάκος Μητ...
13:12 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Προαναγγελία Δένδια για αγορά νέων μαχητικών

Την αγορά νέων μαχητικών προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σύμφωνα με την...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς