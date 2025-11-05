Αλέξης Τσίπρας για νίκη Μαμντάνι: Δείχνει σε όλο τον κόσμο, σε όλους μας ότι υπάρχει εναλλακτική και είναι στο χέρι μας

Για «νίκη απέναντι στην ολιγαρχία» έκανε λόγο ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας μετά τη νίκη Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη.

«Η εκλογή του Ζόραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια νίκη σε αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι νίκη απέναντι στην ολιγαρχία, στην κλεπτοκρατία, στις πολιτικές δυναστείες και το ακριβοπληρωμένο μιντιακό σύστημα που προπαγανδίζει τα συμφέροντά τους», έγραψε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Αλέξης Τσίπρας.

«Και το πιο σημαντικό: Δείχνει σε όλο τον κόσμο, σε όλους μας, ότι υπάρχει εναλλακτική και είναι στο χέρι μας. Ο απάνθρωπος καπιταλισμός, η υποταγή της ελευθερίας στα κέρδη της ολιγαρχίας, το σκοτάδι της τρομακτικής κοινωνικής αδικίας, η περιφρόνηση της δημοκρατίας, δεν είναι μονόδρομος. Η ελπίδα, η αλλαγή, η δικαιοσύνη είναι ο καθένας από μας, οι ίδιοι οι πολίτες, που αποφασίζουν να αντισταθούν και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Να κάνουν εφικτό αυτό που οι ισχυροί του κόσμου κηρύσσουν ανέφικτο», συνέχισε και κατέληξε:

«Μπορούμε! Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει σήμερα η Νέα Υόρκη σε ολόκληρο τον κόσμο».