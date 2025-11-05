Βορίζια: Η οικογένεια Φραγκιαδάκη ζητεί προστασία από την ΕΛ.ΑΣ για να πάρει πράγματα και ζώα από το χωριό

Εκρηκτική παραμένει η κατάσταση στα Βορίζια της Κρήτης. Εκεί όπου ένα ολόκληρο χωριό «βάφτηκε με αίμα» μετά τον καταιγισμό πυροβολισμών το πρωί του Σαββάτου, που άφησε πίσω του δύο νεκρούς.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, cretalive.gr, τα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη ζήτησαν την προστασία της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να επιστρέψουν στα Βορίζια ώστε να πάρουν τα πράγματά τους από τα σπίτια τους αλλά και τα ζώα τους προκειμένου να μην πεθάνουν από την πείνα.

Από τη στιγμή που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν κακήν – κακώς το χωριό, υπό τον φόβο συνέχισης του μακελειού, έφυγαν χωρίς να πάρουν καν τα στοιχειώδη, ούτε τα ρούχα τα δικά τους και των παιδιών τους. Είναι ενδεικτικό ότι δεν πρόλαβαν ούτε καν τις αστυνομικές τους ταυτότητες να πάρουν, τα προσωπικά τους έγγραφα δηλαδή, που απαιτούνται για να καταθέσουν.

Ζητούν από την Αστυνομία να διαθέσει δυνάμεις ώστε να συνοδεύσει κάποιους απ’ αυτούς στα σπίτια τους να πάρουν πράγματα και στη συνέχεια να φορτώσουν τα ζώα τους σε οχήματα και να τα πάρουν από την περιοχή.

«Κλειδί» οι απολογίες των 3 αδελφών

Το βράδυ της Τρίτης συνελήφθησαν τα 3 αδέλφια που αναζητούνταν και κατηγορούνται για τη συμμετοχή τους στην αιματηρή συμπλοκή.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το Star, οι τρεις άνδρες έδωσαν ραντεβού με την Αστυνομία για να παραδοθούν σε σημείο ανάμεσα στο Ηράκλειο και τη Μεσαρά. Είχε προηγηθεί έφοδος της αστυνομίας σε ξενοδοχείο στο Ηράκλειο, αφού υπήρχαν πληροφορίες ότι εκείνη βρισκόταν ένας από τους τρεις καταζητούμενους. Κατά την έφοδο δεν εντοπίστηκε κανείς από τους τρεις, ωστόσο, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και ο γιος του, οι οποίοι σύμφωνα με την Αστυνομία θα κατηγορηθούν για υπόθαλψη.

Ο νεότερος από τα τρία αδέλφια που φέρονται να εμπλέκονται στο μακελειό των Βοριζίων αποδείχθηκε η «αχίλλειος πτέρνα» τους που οδήγησε την αστυνομία στα ίχνη τους. Ο 19χρονος – που υπηρετεί τη θητεία του – είχε ήδη από το Σάββατο τηλεφωνήσει στον διοικητή του ζητώντας άδεια, επικαλούμενος πως η αστυνομία είχε κατασχέσει το μηχανάκι του.

Όταν επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του, οι αστυνομικοί εντόπισαν το τηλέφωνό του και ανακάλυψαν ότι κρυβόταν σε ξενοδοχείο. Καθώς ετοιμαζόταν η επιχείρηση σύλληψής του, το κινητό του ξαφνικά έκλεισε και ο νεαρός εξαφανίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Η αστυνομία συνέλαβε τους δύο ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου, πατέρα και γιο, ενώ παράλληλα παρακολουθούσε στενό του πρόσωπο, σε περίπτωση που επιχειρούσε να τον συναντήσει.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του cretapost.gr, σήμερα αναμένεται ο εισαγγελέας να τους ασκήσει διώξεις και στην συνέχεια θα ζητήσουν και θα πάρουν αναβολή για να απολογηθούν την Πέμπτη μαζί με τους συγγενείς τους.