Βοσνία: 11 νεκροί και τουλάχιστον 30 τραυματίες από την φωτιά σε οίκο ευγηρίας

Ένδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν στη φωτιά που ξέσπασε χθες, Τρίτη, το βράδυ σε οίκο ευγηρίας της πόλης Τούζλα στη βορειοανατολική Βοσνία, σύμφωνα με νέο απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα από την αστυνομία.

«Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, (…) 11 άνθρωποι είναι νεκροί και 30 νοσηλεύονται στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Τούζλα», ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 10 νεκρούς και 20 τραυματίες. Πέντε πυροσβέστες και τρεις αστυνομικοί περιλαμβάνονται στους τραυματίες.

Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τα αίτια της πυρκαγιάς, δήλωσε σήμερα το πρωί στους δημοσιογράφους ένας εκπρόσωπος της εισαγγελίας, ο Αντμίρ Αρναούτοβιτς, προσθέτοντας ότι «η διαδικασία αναγνώρισης των πτωμάτων θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας».

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ γύρω στις 21:45 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στον έβδομο όροφο του κτιρίου, μιας πολυκατοικίας στο κέντρο της Τούζλα, όπου φιλοξενούνταν κυρίως κατάκοιτοι και ασθενείς. Τέθηκε υπό έλεγχο περίπου μία ώρα αργότερα.

«Πήγαινα να κοιμηθώ όταν άκουσα τριξίματα», είπε στο δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό BHRT η Ρούζα Κάγιτς, μια ένοικος του οίκου ευγηρίας.

«Μένω στον τρίτο όροφο (του οίκου ευγηρίας)… Κοίταξα από το παράθυρο και είδα να πέφτουν από ψηλά φλεγόμενα αντικείμενα. Έτρεξα στο διάδρομο. Στους επάνω ορόφους είναι άνθρωποι κατάκοιτοι», πρόσθεσε η γυναίκα αυτή, η οποία βρισκόταν ακόμα φανερά σε σοκ.

Ο ασκών χρέη προέδρου της τριμερούς προεδρίας της χώρας, ο Ζέλικο Κόμσιτς, υπέβαλε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχήθηκε σύντομη ανάρρωση στους τραυματίες.

 

Η κυβέρνηση της Ρεπούμπλικα Σέρπσκα (Σερβική Δημοκρατία), της άλλης οντότητας της Βοσνίας, προσέφερε βοήθεια στην Τούζλα.

«Αισθανόμαστε τον πόνο και είμαστε πάντα έτοιμοι να βοηθήσουμε», έγραψε στο X ο Σάβο Μίνιτς, ο πρωθυπουργός της Ρεπούμπλικα Σέρπσκα.

