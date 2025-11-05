Περιφερειακή Κορίνθου- Πατρών: Βίντεο από τη στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης 3 οχημάτων – «Το παιδί μου, το παιδί μου» φώναζε οδηγός

Η στιγμή του τρομακτικού τροχαίου που συνέβη στην Περιφερειακή Οδό Κορίνθου – Πατρών το πρωί της Κυριακής (2/11) έχει καταγραφεί σε κάμερα. Οι εικόνες από τη σφοδρή σύγκρουση 3 οχημάτων προκαλεί σοκ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του ERTNews, η οδηγός του κόκκινου αυτοκινήτου που κινείται από Κιάτο προς Κόρινθο για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους χάνει τον έλεγχο του οχήματός της, «καρφώνεται» σε μαντρότοιχο και εκτινάσσεται στη μέση του δρόμου.

Πίσω της ακολουθεί ένα ασημί όχημα, ο οδηγός του οποίου αντιλαμβάνεται έγκαιρα το τροχαίο ατύχημα και μειώνει ταχύτητα. Ωστόσο, ο τρίτος οδηγός, δεν προλαβαίνει να αντιδράσει, βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούεται με Ι.Χ που κινούνταν στο συγκεκριμένο ρεύμα κυκλοφορίας.

Συγκλονίζει η στιγμή που η γυναίκα – οδηγός του κόκκινου οχήματος βγαίνει έντρομη από το αυτοκίνητό της και φωνάζει «το παιδί μου, το παιδί μου».

Η καραμπόλα σημειώθηκε στις 7 το πρωί της Κυριακής στην περιβόητη στροφή του διαβόλου. Ένα σημείο που, όπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής, συμβαίνουν συχνά ατυχήματα.