Γιώργος Μερκουλίδης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Δεν μπορούσα πλέον να συνεργαστώ μαζί του και οδηγήθηκα στην παραίτηση»

Μέσα Οκτωβρίου ο Γιώργος Μερκουλίδης, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, με μία ανακοίνωσή του στα ΜΜΕ έκανε γνωστό πως αποχωρεί από τις υποθέσεις του ερμηνευτή. Ο γνωστός νομικός το πρωί της Τετάρτης (5/11) ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά και ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα.

Μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Γιώργος Μερκουλίδης είπε ότι: «Δεν θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα του κ. Μαζωνάκη. Νομίζω στην επιστολή μου αναφέρω λεπτομερώς τους λόγους. Δεν μπορούσα πλέον να συνεργαστώ με τον Γιώργο, δεν μπορούσα να του προσφέρω τίποτα περισσότερο σε επαγγελματικό επίπεδο, κυρίως ως νομικός, και κατά συνέπεια οδηγήθηκα στην παραίτηση από τον χειρισμό των νομικών του υποθέσεων. Σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο του εύχομαι τα καλύτερα!».

«Ως άνθρωπο τον συμπαθώ και τον εκτιμώ, διότι πέρα από την επαγγελματική σχέση, αναπτύξαμε και μια προσωπική σχέση. Διότι όπως είπα πέρα από τη νομική εκπροσώπηση, είχα και μια ανθρώπινη προσέγγιση ειδικότερα της τελευταίας υπόθεσης, αυτής με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο και κατά συνέπεια λειτούργησα και ως άνθρωπος πέρα από νομικός», συνέχισε ο γνωστός δικηγόρος.

Επιπλέον, ο Γιώργος Μερκουλίδης εξήγησε πως: «Θεωρώ πως ότι ήταν να του προσφέρω το πρόσφερα, δεν μπορούσα πλέον να συνεργαστώ και για αυτό τον λόγο σταμάτησα. Αυτά είναι θέματα προσωπικά, δεν μπορούν να βγουν δημόσια, δεν υπάρχει λόγος να βγουν δημόσια, αυτή την στιγμή έχω σταματήσει πλέον να τον εκπροσωπώ, δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω, του εύχομαι τα καλύτερα. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο γι’ αυτό το θέμα!».