Άντα Λιβιτσάνου: «Δεν έτυχε να αποκτήσουμε παιδιά, δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πειραματιστώ με το σώμα μου πολύ»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Άντα Λιβιτσάνου
Φωτογραφία: Instagram/adalivitsanou

Στο podcast της Δάφνης Καραβοκύρη ήταν καλεσμένη η Άντα Λιβιτσάνου. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια ασχολείται επαγγελματικά και με την ζαχαροπλαστική, στη συνέντευξή της αναφέρθηκε και στο θέμα της απόκτησης παιδιού.

Η καλλιτέχνις εξομολογήθηκε πως ήταν πάντα θετική στο ενδεχόμενο να γίνει μητέρα, αλλά δεν έτυχε να μείνει έγκυος. Ακόμα, εξήγησε τον λόγο που δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να κάνει εξωσωματική.

Όταν ρωτήθηκε για το θέμα του παιδιού, η Άντα Λιβιτσάνου ανέφερε πως: «Το έχουμε συζητήσει πολύ το θέμα του παιδιού. Νομίζω ότι αυτή η κουβέντα ξεκίνησε από πάρα πολύ νωρίς στη σχέση μας, από εκείνον, από εμένα, δεν θυμάμαι».

Συνεχίζοντας, η ηθοποιός εξήγησε ότι: «Δεν υπήρχε ποτέ κάτι αρνητικό σε αυτή την προσέγγιση από εμάς. Δηλαδή ήμασταν πάντα θετικοί. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να ήθελα πιο πολύ, όχι με την έννοια του ποσοτικού όμως, ότι μου είχε μπει λίγο περισσότερο ίσως στο μυαλό, κάτω απ’ αυτό το πρίσμα μάλλον. Αλλά δεν ήθελα να καταπιέσω τη συνθήκη.

Άμα έμενα έγκυος, θα είχαμε παιδιά αυτή την στιγμή. Δεν έτυχε, οπότε από την στιγμή που δεν έτυχε, δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πειραματιστώ με το σώμα μου πολύ. Εγώ προσωπικά δεν θα έκανα εξωσωματική, δεν την κατακρίνω καθόλου. Δεν θα ήθελα. Μπορεί να μην είμαι εδώ, σε αυτή την ζωή, για να κάνω παιδιά, δεν ξέρω. Άμα ήταν να έρθει, θα είχε έρθει».

