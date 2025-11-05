Ναταλία Δραγούμη: «Έχω ζήσει σκληρές στιγμές στην τηλεόραση…»

Η Ναταλία Δραγούμη έχει μία επιτυχημένη πορεία στον χώρο της υποκριτικής, έχοντας συμμετάσχει σε δεκάδες σειρές, θεατρικές παραστάσεις, αλλά και ταινίες. Ακόμα, η ηθοποιός έχει αναλάβει και τον ρόλο της παρουσιάστριας, σε εκπομπές που έχουν προβληθεί στην μικρή οθόνη. Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών την συνάντησαν σε έξοδό της το βράδυ της Τρίτης (4/11) και εκείνη έκανε δηλώσεις.

Στη διάρκεια των δηλώσεών της, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, η Ναταλία Δραγούμη εξομολογήθηκε πως στο θέατρο δεν έχει ζήσει σκληρές στιγμές, σε αντίθεση με την τηλεόραση. Επίσης, η ηθοποιός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να παρουσιάσει ένα show, αλλά ανέφερε πως δεν νομίζει ότι θα ταίριαζε σε ένα πάνελ.

Σε ερώτηση για το αν το θέατρο της έχει φερθεί και δύσκολα κάποιες φορές, η Ναταλία Δραγούμη απάντησε: «Δεν μου έχει φερθεί σκληρά το θέατρο, έχω μόνο καλές αναμνήσεις. Έχω ζήσει σκληρές στιγμές στην τηλεόραση, αλλά στο θέατρο όχι».

Σχετικά με το τηλεοπτικό της μέλλον, η ηθοποιός απάντησε: «Θα μπορούσα να παρουσιάσω ένα show. Αν είναι κάτι το οποίο μπορώ να το κάνω. Θεωρώ ότι ξέρω η ίδια τι μπορώ να κάνω και τι δεν μπορώ. Αν είμαι σίγουρη ότι θα το κάνω καλά, ναι. Αλλά εξαρτάται τι είναι αυτό.

Δεν νομίζω ότι θα μπορούσατε να με δείτε σε κάποια ομάδα, σε κάποιο πάνελ. Αλλά ποτέ δεν λες ποτέ. Δεν νομίζω ότι θα ταίριαζα σε κάτι τέτοιο».