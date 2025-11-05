Άντζελα Δημητρίου για Λευτέρη Πανταζή: «Μας ενώνει μία φωνή, μία ψυχή, μία καρδιά»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Άντζελα Δημητρίου
Φωτογραφία: Instagram/angeladimitriou_official

Η Άντζελα Δημητρίου και ο Λευτέρης Πανταζής συνεργάζονται φέτος, ύστερα από 15 ολόκληρα χρόνια. Με αφορμή το γεγονός πως θα εμφανιστούν στο ίδιο νυχτερινό μαγαζί, οι δύο καταξιωμένοι λαϊκοί καλλιτέχνες έκαναν κοινές δηλώσεις στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, τις οποίες παρακολουθήσαμε την Τετάρτη (5/11). Η «λαίδη» του ελληνικού πενταγράμμου μίλησε για την μουσική τους συνύπαρξη και γι’ αυτά που τους ενώνουν.

Αναφερόμενη στην συνεργασία τους, η Άντζελα Δημητρίου είπε: «Πιστεύω ότι είναι το καλύτερο σχήμα. Αυτό το λένε όλοι. Γιατί η αποχή ήταν μεγάλη, η απουσία ήταν μεγάλη, 15 ολόκληρα χρόνια, όπως καταλαβαίνεις, χωριστά με τον Λευτέρη. Ο Λευτέρης έκανε την πορεία του, εγώ τη δική μου. Τώρα έγινε μια πολύ ωραία, ξανά, συνάντηση με τον Λευτέρη, που πιστεύω ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο για τον κόσμο που μας αγαπάει και μας ακολουθεί χρόνια».

Σε ερώτηση για το τι είναι αυτό που τους ενώνει, η σπουδαία ερμηνεύτρια απάντησε: «Με τον Λευτέρη; Μία φωνή, μία ψυχή, μία καρδιά. Φιλιά παιδιά, να είστε καλά!».

21:55 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

