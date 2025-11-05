Champions League: Η Πάφος είναι εδώ – Οι εκπληκτικοί Κύπριοι νίκησαν 1-0 την Βιγιαρεάλ στη Λεμεσό

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

UEFA Champions League , Πάφος, Βιγιαρεάλ
πηγή: EPA/SAKIS SAVVIDES

Η μαγική ιστορία της Πάφου στο Champions League της περιόδου 2025/26 φαίνεται πως έχει κι άλλα κεφάλαια να παρουσιάσει.

Οι εκπληκτικοί Κύπριοι του Χουάν Κάρλος Καρσέδο νίκησαν 1-0 τη Βιγιαρεάλ στο στάδιο της Λεμεσού, έφτασαν τους 5 βαθμούς και αναπτέρωσαν τις ελπίδες τους για τη συνέχεια του θεσμού. Το μοναδικό γκολ σημείωσε με κεφαλιά ο Ντέρικ Λουκάσεν, στο ξεκίνημα του Β΄ ημιχρόνου.

Στη Μπακού η έκπληξη της διοργάνωσης Καραμπάγκ, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Τσέλσι και έφτασε τους 7 βαθμούς, όσους και οι «μπλε».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League έχουν ως εξής:

Τρίτη, 4/11

Νάπολι (Ιταλία)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 0-0

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-3 (32΄ πεν. Σάκα, 46΄,68΄ Μερίνο)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-2 (74΄ Νέβες – 4΄, 32΄ Λουίς Ντίας)

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1-0 (61΄ ΜακΆλιστερ)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 3-1 (39΄ Άλβαρες, 73΄ Γκάλαχερ, 90΄+6΄ Γιορέντε – 80΄ Σάικς)

Γιουβέντους (Ιταλία)-Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία) 1-1 (35΄ Βλάχοβιτς – 12΄ Αραούζο)

Τότεναμ (Αγγλία)-Κοπεγχάγη (Δανία) 4-0 (19΄ Τζόνσον, 51΄ Οντομπέρτ, 64΄ Βαν ντε Βεν, 67΄ Παλίνια)

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 1-1 (17΄ Ζέλσον Μαρτίνς – 90΄+3΄ Πέπι)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Μονακό (Γαλλία) 0-1 (43΄ Μπαλογκάν)

Τετάρτη 5/11

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Τσέλσι (Αγγλία) 2-2 (29΄ Αντράντε, 39΄πεν. Γιάνκοβιτς – 16΄ Εστεβάο, 52΄ Γκαρνάτσο)

Πάφος (Κύπρος)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 1-0 (46΄ Λουκάσεν)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 22:00

Ίντερ (Ιταλία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 22:00

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 22:00

Μπριζ (Βέλγιο)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 22:00

Άγιαξ (Ολλανδία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 22:00

Μαρσέιγ (Γαλλία)-Αταλάντα (Ιταλία) 22:00

Νιούκαστλ (Αγγλία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) 22:00

19:45 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Μπενίτεθ για το Μάλμε-Παναθηναϊκός: «Να δώσουμε αυτοπεποίθηση στους παίκτες»

Στη σημασία που έχει για τον ίδιο και τους συνεργάτες του να ξαναδώσουν εμπιστοσύνη κι αυτοπεπ...
09:54 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Euroleague: Στο Βελιγράδι για το διπλό ο Παναθηναϊκός

Με 5 νίκες – 3 ήττες στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές της Euroleague, ο Παναθηναϊκός και ο Ο...
01:10 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Δεν είμαστε η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης, όμως παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι»

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη που άξιζε απέναντι στην Αϊντχόφεν, καθώς δέχτηκε τη...
00:09 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Champions League: Ασταμάτητη η Μπάγερν Μονάχου – Η Λίβερπουλ «λύγισε» την Ρεάλ Μαδρίτης

Η Μπάγερν Μονάχου συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στο Champions League, αποδεικνύοντας για...
