Champions League: Η Πάφος είναι εδώ – Οι εκπληκτικοί Κύπριοι νίκησαν 1-0 την Βιγιαρεάλ στη Λεμεσό

Η μαγική ιστορία της Πάφου στο Champions League της περιόδου 2025/26 φαίνεται πως έχει κι άλλα κεφάλαια να παρουσιάσει.

Οι εκπληκτικοί Κύπριοι του Χουάν Κάρλος Καρσέδο νίκησαν 1-0 τη Βιγιαρεάλ στο στάδιο της Λεμεσού, έφτασαν τους 5 βαθμούς και αναπτέρωσαν τις ελπίδες τους για τη συνέχεια του θεσμού. Το μοναδικό γκολ σημείωσε με κεφαλιά ο Ντέρικ Λουκάσεν, στο ξεκίνημα του Β΄ ημιχρόνου.

Στη Μπακού η έκπληξη της διοργάνωσης Καραμπάγκ, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Τσέλσι και έφτασε τους 7 βαθμούς, όσους και οι «μπλε».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League έχουν ως εξής:

Τρίτη, 4/11

Νάπολι (Ιταλία)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 0-0

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-3 (32΄ πεν. Σάκα, 46΄,68΄ Μερίνο)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-2 (74΄ Νέβες – 4΄, 32΄ Λουίς Ντίας)

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1-0 (61΄ ΜακΆλιστερ)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 3-1 (39΄ Άλβαρες, 73΄ Γκάλαχερ, 90΄+6΄ Γιορέντε – 80΄ Σάικς)

Γιουβέντους (Ιταλία)-Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία) 1-1 (35΄ Βλάχοβιτς – 12΄ Αραούζο)

Τότεναμ (Αγγλία)-Κοπεγχάγη (Δανία) 4-0 (19΄ Τζόνσον, 51΄ Οντομπέρτ, 64΄ Βαν ντε Βεν, 67΄ Παλίνια)

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 1-1 (17΄ Ζέλσον Μαρτίνς – 90΄+3΄ Πέπι)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Μονακό (Γαλλία) 0-1 (43΄ Μπαλογκάν)

Τετάρτη 5/11

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Τσέλσι (Αγγλία) 2-2 (29΄ Αντράντε, 39΄πεν. Γιάνκοβιτς – 16΄ Εστεβάο, 52΄ Γκαρνάτσο)

Πάφος (Κύπρος)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 1-0 (46΄ Λουκάσεν)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 22:00

Ίντερ (Ιταλία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 22:00

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 22:00

Μπριζ (Βέλγιο)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 22:00

Άγιαξ (Ολλανδία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 22:00

Μαρσέιγ (Γαλλία)-Αταλάντα (Ιταλία) 22:00

Νιούκαστλ (Αγγλία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) 22:00