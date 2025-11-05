Μαρία Ηλιάκη: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον Στέλιο Μανουσάκη – «Εξαιτίας του ηρέμησε το μέσα μου…»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν το πρωί της Τετάρτης (5/11) η Μαρία Ηλιάκη. Η αγαπημένη οικοδέσποινα, η οποία φέτος συμπαρουσιάζει με τον Κρατερό Κατσούλη το «Νωρίς Νωρίς», μίλησε για τον άνθρωπό της, Στέλιο Μανουσάκη.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Ηλιάκη και ο Στέλιος Μανουσάκης είναι μαζί από το 2018. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μία κόρη, την Κατερίνα, η οποία ήρθε στον κόσμο τον Μάιο του 2021.

«Ο Στέλιος είναι στήριγμα μεγάλο. Συγκινούμαι κάθε φορά που μιλάω για τον Στέλιο. Νομίζω ότι αν δεν είχε έρθει ο Στέλιος στη ζωή μου, τα πράγματα θα ήταν τελείως αλλιώς.

Έχω την αίσθηση ότι εξαιτίας του, ηρέμησε το μέσα μου. Με θυμάμαι πάντα σε μία αντάρα και κάπως όταν ήρθε ο Στέλιος γλύκανε το μέσα μου. Ήρθαν τα πράγματα σε μία ωραία ισορροπία», εξομολογήθηκε η παρουσιάστρια στη συνέντευξή της.

Σε άλλο σημείο, η Μαρία Ηλιάκη ανέφερε: «Νομίζω ότι το να μεγαλώσει η οικογένειά μας το έχω αποκλείσει. Δεν μου έχει ζητήσει ακόμα αδελφάκι η Κατερίνα. Σκυλάκι μου ζητάει τώρα, μου λέει: “Μαμά, όταν πάω πέντε ετών, θα μου πάρεις σκυλάκι;”. Της απαντώ ότι το σκυλάκι πρέπει να το πηγαίνει βόλτα… “Άστο καλύτερα, όταν πάω 10”, μου απαντάει. Οπότε δεν μου έχει ζητήσει ακόμα αδελφάκι. Αλλά, κοίτα, νομίζω πως έχουμε αποφασίσει με τον Στέλιο ότι μέχρι εδώ. Αν έρθει, με το καλό να έρθει, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν το επιδιώκουμε προς το παρόν».