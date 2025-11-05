Βορίζια: Οι Αρχές αναζητούν και δεύτερο πρόσωπο που πυροβολούσε μαζί με τον γαμπρό του θύματος – Οι νέες μαρτυρίες και τα όπλα της συμπλοκής που παραμένουν άφαντα 

Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια, καθώς μετά την παράδοση και σύλληψη των 3 αδελφών το απόγευμα της Τρίτης, την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στον γαμπρό του 39χρονου θύματος, ο οποίος καταγράφεται σε βίντεο που έχει στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ. να ανοίγει πυρ την στιγμή της συμπλοκής. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο που βρισκόταν στο ίδιο σημείο με τον 43χρονο και από εκεί πυροβολούσαν, ενώ νέες μαρτυρίες από τις δύο «πλευρές» βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Όπως έγινε γνωστό, ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που ήταν το ένα από τα δύο θύματα στο αιματηρό επεισόδιο των Βοριζίων Ηρακλείου το περασμένο Σάββατο ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη.

Υπενθυμίζεται ότι η σύλληψή του ήρθε μετά τον εντοπισμό οπλισμού, φυσιγγίων και άλλων αντικειμένων σε σπηλιά σε χωράφι ιδιοκτησίας του και κατηγορείται για παράβαση του νόμου περί όπλων, όπως γνωστοποίησε η αστυνομία με ανακοίνωσή της. Ωστόσο, το όπλο που φέρεται να χρησιμοποίησε στη συμπλοκή δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Σημειώνεται ότι το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό, υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή.

Πώς τραβήχτηκε το βίντεο που έχει στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ. με τον γαμπρό να πυροβολεί

Όπως έγραψε το enikos.gr, η ΕΛ.ΑΣ. έχει στα χέρια της ένα βίντεο, το οποίο δείχνει τον τελευταίο συλληφθέντα, δηλαδή τον γαμπρό του 39χρονου, να κρατάει ένα καλάσνικοφ και να πυροβολεί από ύψωμα, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έφτασε ανώνυμα στα χέρια της αστυνομίας.

Όπως μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός του Star, το εν λόγω βίντεο είναι τραβηγμένο από κινητό τηλέφωνο, δείχνει τον συγκεκριμένο άντρα να κρατάει το καλάσνικοφ, να πυροβολεί κατά ριπάς προς το σημείο της συμπλοκής και στη συνέχεια το βίντεο τελειώνει απότομα. Έχει τραβηχτεί πολύ γρήγορα, είναι κουνημένο, ωστόσο διακρίνονται όλα αυτά πεντακάθαρα.

Εκτός από το βίντεο που τον καταγράφει, οι συγγενείς του δεύτερου θύματος της συμπλοκής, της άτυχης 56χρονης, λένε πως είναι το άτομο που βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού της έκρηξης, κρατούσε καλάσνικοφ και πυροβολούσε από ψηλά προς το σημείο της αιματηρής συμπλοκής.

Το ίδιο μέσο ενημέρωσης αναφέρει ότι αναμένεται να εξεταστεί από τη δικαιοσύνη αν αυτός ευθύνεται για το θανάσιμο τραυματισμό της 56χρονης, που εκτιμάται ότι προκλήθηκε από καλάσνικοφ. Το Star μετέδωσε ακόμη πως οι αστυνομικοί αναζητούν ακόμη ένα άτομο που βρισκόταν στο ύψωμα, με τον γαμπρό του νεκρού και από εκεί πυροβολούσαν. Το άτομο αυτό αναμένεται να ταυτοποιηθεί καθώς υπάρχουν μαρτυρίες και έτσι θα συμπληρωθεί το «παζλ» της σκηνής του εγκλήματος.

«Έχουν μπει 50 μεσίτες στη μέση και το αποτέλεσμα είναι μηδέν»

Ούτε οι οκτώ σασμοί, ούτε οι 50 διαμεσολαβητές έχουν φέρει την ειρήνη ανάμεσα στις 2 οικογένειες μέχρι στιγμής. Τώρα, ο ένας ζητά από τον άλλο να φύγει από το χωριό, ενώ για τις στιγμές του μακελειού οι αλληλοκατηγορίες δεν σταματούν.

«Βαφτίσια, κουμπαριά, έχουν μπει 50 μεσίτες στη μέση και το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Ένας καινούργιος σασμός να βοηθήσει; Αν δεν είσαι άντρας και δε φοράς παντελόνια, δε χρειάζεται να κάνεις σασμό», λέει ο αδελφός της 56χρονης στο ίδιο μέσο ενημέρωσης.

Ο θείος της προσθέτει: «Σασμός θα γίνει μόνο με παντρειά. Εγώ φοβάμαι μη γίνει κι άλλο, τη φοβάμαι τη δουλειά. Μακάρι να είναι το τελευταίο αυτό».

Παράλληλα, σε βίντεο που φέρνει στο φως το ίδιο μέσο ενημέρωσης, φαίνεται ο Φανούρης Καργάκης την ημέρα του γάμου του να μπαίνει στο σπίτι της νύφης. Ο κόσμος ξεσπά σε χειροκροτήματα, όση ώρα ο γαμπρός αγκαλιάζει φίλους και συγγενείς, απ’ έξω ρίχνουν «μπαλωθιές». Ακόμη, ακούγονται τουλάχιστον δύο τύποι όπλων, ενώ οι κατά ριπάς πυροβολισμοί διαρκούν 49 δευτερόλεπτα. Όσοι πυροβολούν, φαίνεται να είναι εξοικειωμένοι με τον οπλισμό που κρατούν.

Έκκληση για τα παιδιά

Δραματική έκκληση για να μη χυθεί άλλο αίμα απηύθυνε στις γυναίκες των 2 οικογενειών η σύζυγος ενός εκ των συλληφθέντων από την οικογένεια Φραγκιαδάκη. Από την άλλη, η μητέρα του 39χρονου θύματος, δηλώνει ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα πέσουν οι τόνοι, ενώ ξεσπά, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις».

«Δεν ξέρω και δεν εγγυώμαι τίποτα. Δεν είπα ότι ζητώ εκδίκηση, είπα ”δεν ξέρω”. Εγώ δεν είμαι η αρμόδια να σου απαντήσω. Δεν ξέρω, εγώ έχασα 2 μέτρα παλικάρι», λέει η μητέρα του 39χρονου θύματος.

Από την μεριά της, η σύζυγος 29χρονου συλληφθέντα τονίζει ότι: «Παρακαλώ και αυτές τις γυναίκες, γιατί και τα δικά μας σπίτια έκλεισαν. Έχουμε παιδιά και αγόρια παιδιά. Να σταματήσει αυτό το πράγμα. Έχουν και αυτοί παιδιά και εμείς. Οι γυναίκες ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε τους άντρες μας, ξέρουμε τι να κάνουμε».

Παράλληλα, η μητέρα του ιδιοκτήτη του σπιτιού που αποτέλεσε το «μήλο της Έριδος», μιλά για τα όσα συνέβησαν λίγα λεπτά πριν το μακελειό υπογραμμίζει: «Αυτοί ήταν στα μπαλκόνια τους και μας προκαλούσαν. Ήρθε ο γιος μου που έχει το σπίτι και λέει ”δεν φτάνει που καταστρέψατε το σπίτι μας κοροϊδεύετε κιόλας. Και μετά πήρε του θανόντα η αδελφή τηλέφωνο τον αδελφό της και του είπε ψέματα. ”Μας πυροβολούν λέει, πήγαινε σκότωσέ τους όλους».

Καρέ καρέ η επιχείρηση παράδοσης των 3 αδελφών – Απολογούνται την Δευτέρα

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 10/11/2025 στις 11 το πρωί ζήτησαν και έλαβαν τα τρία αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών που συνελήφθησαν.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου κρατούνται, μετά την παράδοσή τους την Τρίτη, έφτασε και ανακριτής προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρξει ένταση. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, η απολογία τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.

Βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει ο ΑΝΤ1 καταγράφει την επιχείρηση παράδοσης των 3 αδελφών λίγα λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα της Τρίτης 4 Οκτωβρίου.

Σε αυτό καταγράφονται τα αυτοκίνητα, που επιστρατεύτηκαν για να μεταφέρουν τους αδελφούς Φραγκιαδάκη, την στιγμή που αυτοί κατευθύνονταν προς το σημείο όπου έχει κανονιστεί να γίνει η παράδοση.

Εξαφανισμένα τα όπλα της αιματηρής συμπλοκής

Κανείς δεν έχει μιλήσει ακόμα για τα όπλα του μακελειού. Οι δυνάμεις των ΕΚΑΜ ερευνούν κάθε πιθανό και απίθανο σημείο. Ψάχνουν ανοιχτούς τάφους και πηγάδια με ανιχνευτές μετάλλων για τον παράνομο οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε στην ΕΡΤ ότι «μέχρι στιγμής ο οπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί δεν έχει βρεθεί. Η μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιείται εδώ και ημέρες στον Ψηλορείτη. Ωστόσο μέχρι και τώρα δεν έχει βρεθεί τίποτα και όσοι γνωρίζουν κάτι δεν μιλούν. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν είναι 9άρια πιστόλια, καλάσνικοφ και κυνηγετική καραμπίνα».

Οι φονικές βολίδες

Την ίδια στιγμή, ντοκουμέντα από το μακελειό στα Βορίζια φέρνει στο φως η ΕΡΤ, παρουσιάζοντας τις βολίδες που προκάλεσαν τα θανατηφόρα τραύματα στον 39χρονο Φανούρη Καργάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, οι δύο βολίδες προέρχονται από ένα ή δύο πολεμικά τυφέκια τύπου καλάσνικοφ, που χρησιμοποιήθηκαν από τους δράστες της φονικής συμπλοκής, μαζί με πιστόλια διαφόρων διαμετρημάτων και λειόκανων κυνηγετικών όπλων.

Οι βολίδες αυτές (διαμετρήματος 7,62Χ39 steel core) ανασύρθηκαν από το άψυχο σώμα του 39χρονου, κατά τη διάρκεια της νεκροψίας – νεκροτομής που διενεργήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου το απόγευμα της περασμένης Κυριακής.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η μία βολίδα διαπέρασε το πίσω μέρος της καρότσας του αγροτικού οχήματος, την καμπίνα και το κάθισμα, για να «καρφωθεί» στη σπονδυλική στήλη του 39χρονου στο ύψος του κόκκυγα.

Η δεύτερη βολίδα που είναι επίσης από καλάσνικοφ και θεωρείται ως η θανατηφόρα, έχει διαπεράσει την πόρτα του οδηγού και έχει πλήξει τον Φανούρη Καργάκη στα πλευρά. Σε αυτή τη βολίδα έχει χαθεί το μεταλλικό περίβλημα (metal jacket), το οποίο θεωρείται πως έχει παραμείνει μέσα στην πόρτα του οχήματος. Το περίβλημα θεωρείται κρίσιμο στοιχείο γιατί φέρει τις ιχνοφόρες περιοχές και ο εντοπισμός του θα επιτρέψει την ταυτοποίηση του όπλου, αν αυτό βρεθεί.

Το θύμα, όπως έχει προκύψει από τη νεκροψία – νεκροτομή, δέχθηκε άλλα δύο πλήγματα από πυροβολισμούς στον ώμο και στο πόδι. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος φέρει στο τριχωτό της κεφαλής κάποια μεταλλικά σωματίδια, τα οποία δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί, αν πρόκειται δηλαδή για ίχνη από σκάγια ή κάτι άλλο.

Το αυτοκίνητο του 39χρονου έχει πάνω από 10 οπές

Συνολικά σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Φανούρης Καργάκης έχει πάνω από 10 οπές περιμετρικά, κάτι που σημαίνει ότι οι δράστες ήταν γύρω από το όχημα.

Το 4×4, το οποίο εξετάστηκε και φωτογραφήθηκε στον τόπο του μακελειού, έχει μεταφερθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου. Εκεί θα εξεταστεί από στελέχη του ΓΕΕ (Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, παρουσία τεχνικών συμβούλων που αναμένεται να ορίσουν οι οικογένειες.