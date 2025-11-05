Μαρία Ναυπλιώτου: «Όσο μεγαλώνω, κάπως η σχέση με τον εαυτό μου είναι πιο δυνατή…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαρία Ναυπλιώτου
Φωτογραφία: Instagram/marianafpliotou

Την Μαρία Ναυπλιώτου συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών σε εκδήλωση. Η ταλαντούχα ηθοποιός, παραχώρησε δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία, στη διάρκεια των οποίων αναφέρθηκε και στο πώς η δυνατή σχέση που αναπτύσσει κάποιος με τον εαυτό του και η εσωτερική ηρεμία και ισορροπία, επηρεάζει θετικά και την εξωτερική του εμφάνιση. Ακόμα μίλησε για τις δύο διατροφικές «αμαρτίες» της.

Όταν ρωτήθηκε για το ποιο είναι το μυστικό της ομορφιάς της, η Μαρία Ναυπλιώτου απάντησε: «Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου καταρχάς, που έκαναν αυτοί όλη την δουλειά. Όσο μεγαλώνω, κάπως η σχέση με τον εαυτό μου είναι πιο δυνατή και αισθάνομαι πιο ήρεμη και με μεγαλύτερη ισορροπία. Αισθάνομαι ότι όταν αυτό συμβαίνει, τότε οι άνθρωποι γινόμαστε πάντα πιο όμορφοι».

«Η διατροφή παίζει ρόλο. Και γυμναστική κάνω και διατροφή κάνω. Μάλλον, δεν κάνω αυστηρή διατροφή, γιατί δεν μπορώ. Αν πάρω 2-3 κιλάκια, μετά κάνω λίγο δίαιτα ας πούμε. Η αμαρτία μου είναι το παγωτό και ότι πίνω τον καφέ μου με ζάχαρη. Μου λένε “δεν κάνει η ζάχαρη καλό, είναι δηλητήριο”. Τους λέω “αφήστε με, έναν ρημαδοκαφέ πίνω την ημέρα, θα τον πιω με ζάχαρη”», εξήγησε αμέσως μετά.

