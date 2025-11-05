«Φεγγάρι του Κάστορα»: Μοναδικά στιγμιότυπα από την Υπερπανσέληνο του Νοεμβρίου – ΦΩΤΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

πανσέληνος,
πηγή φωτογραφίας: Ernestos Vitoyladitis

Η Πανσέληνος του Νοεμβρίου φωτίζει απόψε τον νυχτερινό ουρανό. Πρόκειται για την τελευταία Πανσέληνο του φθινοπώρου, γνωστή και ως «Φεγγάρι του Κάστορα», ονομασία που της έδωσαν οι ιθαγενείς της Αμερικής.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια υπερπανσέληνο, τη μεγαλύτερη που θα έχουμε δει τα τελευταία έξι χρόνια.

Η φετινή Πανσέληνος του Νοεμβρίου δεν ξεχωρίζει μόνο ως η μεγαλύτερη του 2025, αλλά και ως η πιο ογκώδης και φωτεινή από το 2019. Είναι η δεύτερη από τις τέσσερις διαδοχικές υπερπανσελήνους που θα ολοκληρώσουν το 2025 και θα εισαγάγουν το 2026. Για περίπου 15 με 20 λεπτά, το φεγγάρι θα πάρει μια χαρακτηριστική πορτοκαλί απόχρωση, καθώς το φως του θα διαπερνά τα πυκνότερα στρώματα της γήινης ατμόσφαιρας.

«Φεγγάρι του Κάστορα»: Η προέλευση της ονομασίας

Η ονομασία «Φεγγάρι του Κάστορα» προέρχεται από τους ιθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι παρατήρησαν ότι αυτή την περίοδο οι κάστορες χτίζουν τις φωλιές τους και αποθηκεύουν τροφή, προετοιμαζόμενοι για τον μακρύ χειμώνα. Το φεγγάρι αυτό συμβολίζει τη σκληρή δουλειά, την πρόνοια και την ετοιμότητα. Σε πολλούς αρχαίους πολιτισμούς, η Πανσέληνος του Νοεμβρίου θεωρούνταν επίσης στιγμή εσωτερικής ανανέωσης και ολοκλήρωσης κύκλων, μια υπενθύμιση πως, όπως η φύση ετοιμάζεται για τον χειμώνα, έτσι κι εμείς καλούμαστε να κάνουμε τον δικό μας απολογισμό.

Δείτε μοναδικά στιγμιότυπα από την Ελλάδα και τον κόσμο

 

Λονδίνο

Πανσέληνος, Λονδίνο
πηγή: Neil Hall / EPA

Ανόβερο

Πανσέληνος, Ανόβερο
πηγή: Julian Stratenschulte / DPA via AP

Μόσχα

Πανσέληνος, Μόσχα
πηγή: Marina Lystseva / Reuters

Γάζα

Πανσέληνος, Γάζα
πηγή: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Ντόχα

Πανσέληνος, Ντόχα
πηγή: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Δελχί

Πανσέληνος, Δελχί
πηγή: Harish Tyagi / EPA

Σίδνεϊ

Πανσέληνος, Σίδνεϊ, Αυστραλία
πηγή: Hollie Adams / Reuters

Κίνα

Πανσέληνος, Κίνα
πηγή: Photo Xinhua via IANS
Πανσέληνος, Κίνα
πηγή: Photo Xinhua via IANS

 

πηγή: Photo Xinhua via IANS

 

