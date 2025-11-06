Τσαντ: Τουλάχιστον 33 νεκροί σε συγκρούσεις κοινοτήτων

Enikos Newsroom

διεθνή

Τσαντ: Τουλάχιστον 33 νεκροί σε συγκρούσεις κοινοτήτων

Τουλάχιστον 33 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις κοινοτήτων στην επαρχία Χάτζερ Λαμίς, στο κεντρικό Τσαντ, όπως μετέδωσε χθες, Τετάρτη, η κρατική τηλεόραση.

«Οι συγκρούσεις, που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης, 4 Νοεμβρίου, έφεραν αντιμέτωπες δύο κοινότητες από τις επαρχίες Μπαχρ ελ Γκαζάλ και Χάτζερ Λαμίς», ανέφερε η κρατική τηλεόραση, προσθέτοντας ότι «ο προσωρινός απολογισμός δείχνει πολλούς θανάτους και τραυματισμούς εκατέρωθεν».

«Η διαμάχη ξέσπασε για ένα πηγάδι που διεκδικούν οι δύο κοινότητες, Κούκα και Γκουράν. Είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 33 άνθρωποι και να τραυματιστούν αρκετοί άλλοι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο σύμβουλος της Προεδρίας, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί στρατιωτική δύναμη, ενώ μετέβησαν υπουργοί και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Τσαντ.

«Ανάλογες συγκρούσεις είχαν ξεσπάσει στην ίδια περιοχή το 1999 και το 2004, με απολογισμό δεκάδες θύματα», υπενθύμισε τοπικός αξιωματούχος.

Το Τσαντ μαστίζεται συχνά από διακοινοτικές συγκρούσεις, κυρίως σε αγροτικές περιοχές, μεταξύ κατοίκων που ερίζουν για εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης, βοσκοτόπια και πρόσβαση σε υδάτινους πόρους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μάριος Θεμιστοκλέους: Βελτιώνουμε τις συνθήκες για τους ογκολογικούς ασθενείς και μειώνουμε τις αναμονές

3 τροφές που αποτοξινώνουν φυσικά τα νεφρά, σύμφωνα με ειδικό

Η Κίνα παρατείνει για 1 χρόνο την αναστολή μέρους των δασμών στα αμερικανικά προϊόντα

Οι δικηγόροι καταγγέλλουν καταχρηστικές πρακτικές από Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων – Τι ζητούν από Πιερρακάκη και Στουρ...

Το Google Chrome φέρνει τη μεγαλύτερη αλλαγή στην αυτόματη συμπλήρωση εδώ και χρόνια

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
00:55 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές κατηγορούν το Πεντάγωνο ότι δεν ενημερώνει το Κογκρέσο για θέματα εθνικής ασφάλειας

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε τις κατηγορίες που διατυπώνουν Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές...
23:55 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε τη σορό ενός ομήρου

Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό τη σορό ενός ομήρου στη Γάζα, στο πλαίσιο ...
23:14 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί κυριάρχησαν στις πρώτες σημαντικές εκλογές της 2ης θητείας του Τραμπ, αλλά οι αβεβαιότητες παραμένουν – Ο νέος «στόχος» των Ρεπουμπλικανών

Οι Δημοκρατικοί πανηγύρισαν την Τετάρτη μετά τη σαρωτική νίκη τους στις πρώτες μεγάλες εκλογές...
22:47 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

«Φεγγάρι του Κάστορα»: Μοναδικά στιγμιότυπα από την Υπερπανσέληνο του Νοεμβρίου – ΦΩΤΟ

Η Πανσέληνος του Νοεμβρίου φωτίζει απόψε τον νυχτερινό ουρανό. Πρόκειται για την τελευταία Παν...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς