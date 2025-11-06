Τσαντ: Τουλάχιστον 33 νεκροί σε συγκρούσεις κοινοτήτων

Τουλάχιστον 33 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις κοινοτήτων στην επαρχία Χάτζερ Λαμίς, στο κεντρικό Τσαντ, όπως μετέδωσε χθες, Τετάρτη, η κρατική τηλεόραση.

«Οι συγκρούσεις, που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης, 4 Νοεμβρίου, έφεραν αντιμέτωπες δύο κοινότητες από τις επαρχίες Μπαχρ ελ Γκαζάλ και Χάτζερ Λαμίς», ανέφερε η κρατική τηλεόραση, προσθέτοντας ότι «ο προσωρινός απολογισμός δείχνει πολλούς θανάτους και τραυματισμούς εκατέρωθεν».

«Η διαμάχη ξέσπασε για ένα πηγάδι που διεκδικούν οι δύο κοινότητες, Κούκα και Γκουράν. Είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 33 άνθρωποι και να τραυματιστούν αρκετοί άλλοι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο σύμβουλος της Προεδρίας, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί στρατιωτική δύναμη, ενώ μετέβησαν υπουργοί και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Τσαντ.

«Ανάλογες συγκρούσεις είχαν ξεσπάσει στην ίδια περιοχή το 1999 και το 2004, με απολογισμό δεκάδες θύματα», υπενθύμισε τοπικός αξιωματούχος.

Το Τσαντ μαστίζεται συχνά από διακοινοτικές συγκρούσεις, κυρίως σε αγροτικές περιοχές, μεταξύ κατοίκων που ερίζουν για εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης, βοσκοτόπια και πρόσβαση σε υδάτινους πόρους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ