ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί κυριάρχησαν στις πρώτες σημαντικές εκλογές της 2ης θητείας του Τραμπ, αλλά οι αβεβαιότητες παραμένουν – Ο νέος «στόχος» των Ρεπουμπλικανών

Οι Δημοκρατικοί πανηγύρισαν την Τετάρτη μετά τη σαρωτική νίκη τους στις πρώτες μεγάλες εκλογές από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Πρόκειται για μια πολυαναμενόμενη ανακούφιση για ένα πληγωμένο κόμμα που είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος του περασμένου χρόνου προσπαθώντας απεγνωσμένα να ξαναβρεί τον βηματισμό του, σχολιάζει το Reuters, αλλά σημειώνει, όπως και το BBC, ότι η προεκλογική εκστρατεία ανέδειξε πολλές διαφορές στους κόλπους του κόμματος και αυτό είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει.

Το σίγουρο είναι ότι οι Δημοκρατικοί ανακτούν την ενέργειά τους. Επίσης είναι ξεκάθαρο ότι το κόστος ζωής των Αμερικανών είναι ένα επιτυχές και νικηφόρο, τελικά, μήνυμα με το οποίο οι Δημοκρατικοί έκαναν την προεκλογική τους εκστρατεία.

Η δέσμευση για μείωση του κόστους ενοικίου, τροφίμων και παιδικής φροντίδας ήταν στο επίκεντρο της «αριστερής» εκστρατείας του νέου Δημάρχου στην Νέα Υόρκη, Ζοχράν Μαμντάνι, αλλά ήταν επίσης ένα νικηφόρο θέμα για τους πιο μετριοπαθείς Δημοκρατικούς στις άλλες αναμετρήσεις.

Η Μίκι Σέριλ στο Νιου Τζέρσεϊ και η Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ στο Βιρτζίνια έθεσαν την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής στο επίκεντρο των εκστρατειών τους για την κυβερνητική θέση. Και αυτό φαινόταν να είναι και το κύριο μέλημα των ψηφοφόρων.

Αυτό, επίσης , μπορεί να είναι το μήνυμα που χρειάζεται το κόμμα για να ενωθεί, ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του 2026, σχολιάζει το BBC, και συμπληρώνει ότι μπορεί επίσης να αποτελέσει πρόκληση για να αντιδράσουν οι Ρεπουμπλικανοί.

Η νέα γενιά των Δημοκρατικών

Μια νέα γενιά Δημοκρατικών, συμπεριλαμβανομένου του 34χρονου Μαμντάνι, κέρδισε κρίσιμες αναμετρήσεις στο Νιου Τζέρσι, τη Νέα Υόρκη και τη Βιρτζίνια, ενώ οι ψηφοφόροι στην Καλιφόρνια ενέκριναν με μεγάλη πλειοψηφία έναν νέο εκλογικό χάρτη για το Κογκρέσο, που στοχεύει στη βελτίωση των πιθανοτήτων των Δημοκρατικών να κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, του χρόνου.

Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση — που περιλάμβανε και λιγότερο προβεβλημένες νίκες σε κρίσιμες πολιτείες όπως η Πενσιλβάνια και η Τζόρτζια — έδωσε νέα ώθηση στους Δημοκρατικούς, οι οποίοι πάντως παραμένουν εκτός εξουσίας στην Ουάσινγκτον. Ωστόσο, οι περισσότερες από τις μεγάλες αναμετρήσεις διεξήχθησαν σε πολιτείες που γέρνουν υπέρ των Δημοκρατικών, ενώ υπάρχουν ακόμη και πολλά εμπόδια που το κόμμα πρέπει να αντιμετωπίσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, τον επόμενο Νοέμβριο.

Οι δυσκολίες

Το «brand» των Δημοκρατικών παραμένει σε γενικές γραμμές αντιδημοφιλές, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Παρότι η δημοτικότητα του Τραμπ έχει μειωθεί, οι ψηφοφόροι παραμένουν διχασμένοι ανάμεσα στα δύο κόμματα.

Οι εσωκομματικές εντάσεις ενδέχεται επίσης να συνεχιστούν. Ο Μαμντάνι, δημοκρατικός σοσιαλιστής, κινητοποίησε τους νέους ψηφοφόρους ως αντικαθεστωτικός υποψήφιος, ενώ οι Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ και Μάικι Σέριλ — οι δύο γυναίκες που κέρδισαν τις θέσεις των κυβερνητών στη Βιρτζίνια και το Νιου Τζέρσι αντίστοιχα — είναι και οι δύο μετριοπαθείς Δημοκρατικές με προϋπηρεσία στην εθνική ασφάλεια.

Και οι τρεις εστίασαν σε οικονομικά ζητήματα, ιδιαίτερα στο κόστος ζωής — το θέμα που βοήθησε τον Τραμπ να φτάσει στον Λευκό Οίκο πέρυσι, αλλά εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τους ψηφοφόρους.

«Νομίζω πως το μάθημα για τον πρόεδρο είναι ότι δεν αρκεί να διαγνώσεις την κρίση στη ζωή των εργαζόμενων Αμερικανών», δήλωσε ο Μαμντάνι στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου ως εκλεγμένος δήμαρχος την Τετάρτη. «Πρέπει να προσφέρεις λύσεις».

Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι το κόμμα μπορεί να πετύχει με υποψηφίους κάθε ιδεολογικού φάσματος, αρκεί να εστιάζουν στα προβλήματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για τους απλούς Αμερικανούς.

Οι εσωτερικές διαφωνίες

«Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι να είσαι Δημοκρατικός», είπε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών, Κεν Μάρτιν, στο Reuters πριν από τις εκλογές. «Κανείς δεν πρέπει να συγχέει την ενότητα με την ομοφωνία».

Ο Μαμντάνι, ο πρώτος μουσουλμάνος που εκλέγεται δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ, νίκησε τον πρώην Δημοκρατικό κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, 67 ετών, ο οποίος κατέβηκε ως ανεξάρτητος, αφού έχασε το χρίσμα από τον Μαμντάνι. Ο Κουόμο, που παραιτήθηκε από τη θέση του κυβερνήτη πριν από τέσσερα χρόνια έπειτα από κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση τις οποίες αρνείται, χαρακτήρισε τον Μαμντάνι ως ριζοσπάστη αριστεριστή με ανεφάρμοστες και επικίνδυνες προτάσεις.

Ο Μαμντάνι πρότεινε την αύξηση της φορολογίας για τις εταιρείες και τους πλουσιότερους, ώστε να χρηματοδοτήσει φιλόδοξες πολιτικές, όπως το πάγωμα των ενοικίων, τη δωρεάν παιδική φροντίδα και τα δωρεάν αστικά λεωφορεία.

Ωστόσο, η κατάσταση ήταν διαφορετική στις εκλογές για κυβερνήτη στο Νιου Τζέρσεϊ και τη Βιρτζίνια, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν πολύ μεγαλύτερη εκλογική επιτυχία στο παρελθόν.

Σε αυτές τις πολιτείες, οι δύο υποψήφιοι των Δημοκρατικών ήταν μετριοπαθείς υποψήφιοι που υποστηρίζονταν από το κατεστημένο και έδιναν έμφαση σε ρεαλιστικές πολιτικές που ήταν πιο πιθανό να προσελκύσουν τους λιγότερο φιλελεύθερους ψηφοφόρους σε σύγκριση με αυτούς της Νέας Υόρκης.

Επίσης η ίδια η εκλογική βραδιά κατέδειξε τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν στο Δημοκρατικό Κόμμα μεταξύ της αριστερής πτέρυγας και των κεντρώων και έθεσε ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσει τις εκλογές και την επιλογή υποψηφίων στο μέλλον.

Ο νέος «στόχος» των Ρεπουμπλικανών

Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν ήδη αρχίσει να παρουσιάζουν τον Μαντάνι ως το νέο πρόσωπο του Δημοκρατικού Κόμματος. «Η εκλογή του αποδεικνύει ότι το Δημοκρατικό Κόμμα έχει εγκαταλείψει την κοινή λογική και έχει δεθεί με τον εξτρεμισμό», δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικανών, Τζο Γκρούτερς.

Αν και οι νίκες της Σέριλ και της Σπάνμπεργκερ ήταν ίσως αναμενόμενες σε πολιτείες με δημοκρατική κλίση, τα διψήφια ποσοστά της επικράτησής τους ξεπέρασαν κατά πολύ την απόδοση της Δημοκρατικής υποψήφιας προέδρου Καμάλα Χάρις πέρυσι.

Και οι δύο προσπάθησαν να συνδέσουν τους αντιπάλους τους με τον Τραμπ, επιχειρώντας να αξιοποιήσουν την απογοήτευση των Δημοκρατικών και ανεξάρτητων ψηφοφόρων από τη χαοτική θητεία του.

Το σημάδι για τους Ρεπουμπλικάνος

Για τους Ρεπουμπλικάνους, οι εκλογές της Τρίτης αποτέλεσαν ένα πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι ότι το κόμμα ενδέχεται να δυσκολευτεί να κινητοποιήσει την εκλογική βάση του Τραμπ όταν ο ίδιος δεν βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αναγνώρισε αυτό το πρόβλημα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη, λέγοντας ότι οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να κάνουν καλύτερη δουλειά στην προσέλκυση των λιγότερο συνεπών ψηφοφόρων που στήριξαν τον Τραμπ το 2024.