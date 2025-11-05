Αγριογούρουνα βόσκουν μέσα στο Δαφνί – Ανήσυχοι οι εργαζόμενοι – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Αγριογούρουνα, Δαφνί

Oλοένα και πιο συχνά εμφανίζονται αγριογούρουνα σε κατοικημένες περιοχές γύρω από τα βουνά της Αττικής. Σε νέο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνονται δύο αγριόχοιροι να έχουν μπει στο Δαφνί και να βόσκουν.

Το βίντεο με τα δύο αγριογούρουνα σε προαύλιο νοσηλευτικής μονάδας έχει τραβηχτεί μέσα από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο. Όπως μετέδωσε το STAR, δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν αγριογούρουνα στο Ψυχιατρείο. Κατεβαίνουν συχνά από το δάσος Δαφνίου, από την πίσω πλευρά, όπου δεν έχει μάντρες, αλλά σύρμα, σκάβουν στο χώμα και μπαίνουν μέσα, αναζητώντας τροφή.

Tα αγριογούρουνα, όπως φαίνεται στο βίντεο, έχουν εξοικειωθεί αρκετά και δεν ενοχλούνται από την ανθρώπινη παρουσία.

Ωστόσο, υπάρχει ανησυχία για την πιθανή εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς αυτών των άγριων ζώων, κυρίως προς τους ψυχικά πάσχοντες. Για τον λόγο αυτόν, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου έχουν στείλει επιστολές προς τη διοίκηση του νοσοκομείου και της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, και στον αρμόδιο υφυπουργό σε θέματα Ψυχικής Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλο, προκειμένου να ληφθούν μέτρα ενίσχυσης της περίφραξης.

Δείτε το βίντεο:

