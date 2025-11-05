Ζοχράν Μαμντάνι: Οι 5 προτεραιότητες του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης – Η δωρεάν φροντίδα παιδιών και η «ασπίδα» στις επιθέσεις του Τραμπ

Ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, δεν θα αναλάβει τα καθήκοντά του πριν από την 1η Ιανουαρίου, αλλά ορισμένες από τις τεράστιες προκλήσεις που τον περιμένουν ενδέχεται να απαιτήσουν πιο άμεση προσοχή.

Ο μόλις 34 ετών νέος δήμαρχος της «Μεγάλου Μήλου» θα βρεθεί αμέσως στο επίκεντρο των εθνικών συζητήσεων για τη μετανάστευση, τις προτεραιότητες της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης και το μέλλον του Δημοκρατικού Κόμματος.

Και αν θέλει να υλοποιήσει γρήγορα τις προεκλογικές του υποσχέσεις για να κάνει την πόλη πιο προσιτή, θα πρέπει να συνεχίσει να δημιουργεί συμμαχίες για να εγκριθούν τα σχέδιά του, σχολιάζουν οι New York Times.

«Η πρώτη μέρα που θα περάσω στο Δημαρχείο θα είναι πολύ παρόμοια με την τελευταία μέρα που θα περάσω στο Δημαρχείο: θα επικεντρωθώ στην κρίση του κόστους ζωής», δήλωσε έξω από το Δημαρχείο της Νέας Υόρκης ο κ. Μαμντάνι, ο οποίος είναι μέλος της πολιτειακής βουλής και δημοκρατικός σοσιαλιστής.

Οι προτεραιότητες στις οποίες αναμένεται να εστιάσει την προσοχή του ο Μαμντάνι, ακόμη και πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, είναι πέντε.

Αντιμετώπιση των επιθέσεων του Προέδρου Τραμπ

Η μεγαλύτερη πρόκληση που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Μαμντάνι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν έχει κρύψει την περιφρόνησή του για τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει κατηγορήσει ψευδώς τον Μαμντάνι ότι είναι κομμουνιστής και έχει απειλήσει να τον συλλάβει και να αποσύρει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση από την πόλη.

Τη νύχτα πριν από τις εκλογές, ο κ. Τραμπ προειδοποίησε ότι υπό την ηγεσία του κ. Μαμντάνι «αυτή η κάποτε μεγάλη πόλη δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας, ή ακόμα και επιβίωσης».

Ο Μαμντάνι έχει ορκιστεί να αντισταθεί στον Τραμπ όταν αυτός στοχεύει την πόλη. Ωστόσο, δήλωσε επίσης ότι θα ήταν πρόθυμος να συναντηθεί με τον πρόεδρο. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «The Story With Martha MacCallum» του Fox News, ο κ. Μαμντάνι κοίταξε κατευθείαν στην κάμερα για να απευθυνθεί στον Πρόεδρο των ΗΠΑ και είπε ότι θα είναι «έτοιμος να μιλήσει ανά πάσα στιγμή για τη μείωση του κόστους ζωής».

Ορισμένοι Νεοϋορκέζοι ανησυχούν ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να στείλει την Εθνοφρουρά στην πόλη ή να στείλει μαζικά τις μεταναστευτικές αρχές στις γειτονιές, ελπίζοντας σε μια αντιπαράθεση με τον Μαμντάνι.

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με την κυβερνήτη Κάθι Χότσουλ και τη γενική εισαγγελέα της Πολιτείας Λετίσια Τζέιμς για να πολεμήσει τη διοίκηση Τραμπ στα δικαστήρια. «Αυτό που θα κάνω είναι να υπενθυμίσω στους Νεοϋορκέζους τα δικαιώματά τους, καθιστώντας σαφές ότι αυτό δεν είναι κάτι που υποστηρίζουμε, είμαστε περήφανοι για τις πολιτικές μας ως πόλη-καταφύγιο και θα χρησιμοποιήσουμε τα δικαστήρια», δήλωσε σε συνέντευξή του στο NBC News.

Δωρεάν φροντίδα στα παιδιά

Ο Ζοχράν Μαμντάνι έχει δηλώσει ότι η κορυφαία πολιτική του προτεραιότητα είναι η εφαρμογή της καθολικής δωρεάν φροντίδας παιδιών. Το φιλόδοξο σχέδιό του θα καλύπτει όλα τα παιδιά ηλικίας από 6 εβδομάδων έως 5 ετών και θα κοστίσει 6 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Η υλοποίησή του θα απαιτήσει τεράστια προσπάθεια και θα χρειαστεί την υποστήριξη των νομοθετών της πολιτείας. Ωστόσο, ο Μαμντάνι φαίνεται να έχει ήδη κερδίσει την υποστήριξη της κυβερνήτη Κάθι Χότσουλ, που θα διεκδικήσει την επανεκλογή της το 2026.

«Έχω συζητήσει με τον βουλευτή Μαμντάνι για το πώς μπορούμε να επιτύχουμε την καθολική παιδική φροντίδα και πιστεύω ότι μπορούμε», δήλωσε η Κάθι Χότσουλ σε εκδήλωση στο Κουίνς τον περασμένο μήνα.

Η Χότσουλ σχεδιάζει να δώσει έμφαση στην καθολική παιδική φροντίδα κατά την ομιλία της για την κατάσταση του κράτους τον Ιανουάριο και να την καταστήσει προτεραιότητα κατά τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Ο Μαμντάνι έχει δηλώσει ότι θέλει να φορολογήσει τους πλούσιους κατοίκους και τις εταιρείες για να χρηματοδοτήσει τις πολιτικές του ιδέες. Ωστόσο, δεδομένου ότι η κυβερνήτης είναι απρόθυμη να αυξήσει τους φόρους, ο κ. Μαμντάνι έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτός σε άλλες λύσεις χρηματοδότησης.

Πάγωμα ενοικίων

Ο Μαμντάνι δεσμεύτηκε να παγώσει τα ενοίκια σε σχεδόν ένα εκατομμύριο διαμερίσματα με σταθερό ενοίκιο. Υποστήριξε ότι αυτή είναι η πιο απλή προεκλογική υπόσχεση που μπορεί να υλοποιήσει γρήγορα.

Η εννεαμελής Επιτροπή Κατευθυντήριων Γραμμών Ενοικίων ψηφίζει κάθε χρόνο για το αν θα αυξηθούν τα μη κυμαινόμενα ενοίκια των διαμερισμάτων και κατά πόσο. Όλα τα μέλη διορίζονται από τον δήμαρχο. Υπό τον πρώην δήμαρχο Μπιλ ντε Μπλάσιο, η επιτροπή πάγωσε τα ενοίκια τρεις φορές.

Ο Μαμντάνι δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Hell Gate ότι ήθελε να «αξιοποιήσει πραγματικά» την εξουσία του για να επιτύχει το πάγωμα των ενοικίων, αυξάνοντας την πιθανότητα να ασκήσει πίεση στα απρόθυμα μέλη της επιτροπής ή να τα απομακρύνει.

«Αν κοιτάξετε τους Ρεπουμπλικάνους, φαίνεται ότι δεν έχουν όρια στη φαντασία τους ή στον τρόπο με τον οποίο θέλουν να χρησιμοποιήσουν την εξουσία», είπε ο Μαμντάνι.

Ο πιο δύσκολος στόχος θα μπορούσε να είναι μια άλλη προεκλογική υπόσχεση για την κατασκευή 200.000 προσιτών κατοικιών κατά την επόμενη δεκαετία. Αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των ενοικίων για τα εκατομμύρια των Νεοϋορκέζων που δεν ζουν σε κατοικίες με σταθερό ενοίκιο.

Επιδιόρθωση σχέσεων με τους επικριτές του

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης αντιμετώπισε μια πληθώρα επιθέσεων και αρνητικών διαφημίσεων κατά τη διάρκεια της εκστρατείας. Στην ομιλία του για τη νίκη, κάλεσε σε ενότητα. Ορισμένοι επιχειρηματικοί ηγέτες έχουν εξοργιστεί με την άνοδο του Μαμντάνι και φοβούνται ότι θα μπορούσε να υπονομεύσει την οικονομική πρωτεύουσα των ΗΠΑ. Άλλοι έχουν κινητοποιηθεί για να τον επηρεάσουν.

Ορισμένοι Εβραίοι Νεοϋορκέζοι εξέφρασαν ανησυχίες για τα σχόλιά του που επικρίνουν το Ισραήλ, μεταξύ των οποίων και η ραββίνος Άντζελα Μπουκντάλ, η οποία ηγείται μιας από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμιστικές εβραϊκές κοινότητες της πόλης και δεν έλαβε θέση στην προεκλογική εκστρατεία.

«Φοβάμαι να ζω σε μια πόλη και μια χώρα όπου η αντισιωνιστική ρητορική είναι κανονική και μεταδοτική», δήλωσε. «Ο Ζοχράν Μαμντάνι έχει συμβάλει στην επικράτηση ορισμένων από τις πιο αποτρόπαιες μορφές αντισημιτισμού».

Ο Μαμντάνι προσπάθησε να απαντήσει σε αυτές τις ανησυχίες στην ομιλία του μετά τη νίκη, λέγοντας ότι θα «σταθεί αταλάντευτα στο πλευρό των Εβραίων της Νέας Υόρκης» και «δεν θα διστάσει στον αγώνα κατά της μάστιγας του αντισημιτισμού».

Στο Όλμπανι (πρωτεύουσα της αμερικανικής πολιτείας της Νέας Υόρκης), ο Μαμντάνι έχει ισχυρές σχέσεις. Ωστόσο, έχει λιγότερες στενές σχέσεις με τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Υόρκης, τα οποία θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματός του.

Ο Μαμντάνι αναμένεται να ταξιδέψει στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο αργότερα αυτή την εβδομάδα, όπου θα συναντηθεί με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε παραλιακές εκδηλώσεις, καθώς αυτά προχωρούν στην επιλογή νέου προέδρου του Συμβουλίου.

Το όραμά του για την Αστυνομία

Ο Μαμντάνι κάποτε υποστήριξε το κίνημα «defund the police» (αποσύρετε τη χρηματοδότηση από την αστυνομία) και τώρα θα εποπτεύει το Αστυνομικό Τμήμα και τους αστυνομικούς του, που υπολογίζονται σε πάνω από 34.000.

Οι ηγέτες των αστυνομικών συνδικάτων δεν έκαναν καμία δήλωση υποστήριξης στον αγώνα για τη δημαρχία, αλλά έχουν επικρίνει τον Μαμντάνι ως «μη φιλικό προς την αστυνομία».

Ο ίδιο φαίνεται πρόθυμος να χτίσει γέφυρες με τους αστυνομικούς. Έχει δηλώσει ότι θέλει να διατηρήσει την τρέχουσα αστυνομική επίτροπο, Τζέσικα Τις, και επαίνεσε τις προσπάθειές της για τη βελτίωση της δημόσιας ασφάλειας. Ζήτησε επίσης συγγνώμη από τους αστυνομικούς για τις δηλώσεις του το 2020, όταν χαρακτήρισε την αστυνομία «ρατσιστική, αντι-ομοφυλοφιλική και μεγάλη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια».

«Πέρα από κάθε τίτλο και κάθε καρικατούρα, αυτό που βρήκα είναι μία Νεοϋορκέζα που απλά προσπαθεί να κάνει το καλύτερο που μπορεί», δήλωσε ο Μαμντάνι στους The New York Times. «Ξέρω ότι αυτό ισχύει για τους αστυνομικούς της Νέας Υόρκης».

Ο Μαμντάνι έχει επίσης υποσχεθεί να δημιουργήσει ένα Τμήμα Κοινοτικής Ασφάλειας που θα αποστέλλει ψυχολόγους, αντί για αστυνομικούς, για να ανταποκρίνονται σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης από άτομα που βρίσκονται σε κρίση.

Η κορυφαία σύμβουλος του κ. Μαμντάνι, Elle Bisgaard-Church, συναντήθηκε με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τον περασμένο μήνα για να συζητήσουν τη νέα υπηρεσία και να απαντήσουν στις ερωτήσεις τους.