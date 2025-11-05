Εργκίν Αταμάν: Έδωσε συγχαρητήρια στον… Ολυμπιακό – Η ατάκα για τους φιλάθλους του Ερυθρού Αστέρα

Εργκίν Αταμάν: Έδωσε συγχαρητήρια στον… Ολυμπιακό – Η ατάκα για τους φιλάθλους του Ερυθρού Αστέρα

Ειρωνικό σχόλιο έκανε ο Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, αναφερόμενος στη στάση των οπαδών της σερβικής ομάδας και στη σχέση τους με τον Ολυμπιακό.

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Τραγική εμφάνιση και ήττα με κάτω τα χέρια

Ο Τούρκος προπονητής των «πράσινων» δεν άφησε ασχολίαστη την ατμόσφαιρα που επικράτησε στο γήπεδο, όπου όπως είπε, κυριαρχούσαν συνθήματα υπέρ της ομάδας του Πειραιά.

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό», δήλωσε ο Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου, χαμογελώντας ειρωνικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπερδεύτηκε επίτηδες. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Σε όλο τον αγώνα άκουγα συνθήματα του Ολυμπιακού», επισημαίνοντας με χιούμορ αλλά και αιχμή τη στάση των Σέρβων φιλάθλων.

