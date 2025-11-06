Μακελειό στα Βορίζια: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη πυροβολεί με καλάσνικοφ

Ένα βίντεο-ντοκουμέντο που αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξιχνίαση της αιματηρής επίθεσης στα Βορίζια Ηρακλείου ήρθε στην δημοσιότητα ρίχνοντας «φως» σε μία από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις των τελευταίων μηνών. Το οπτικό υλικό αυτό οδήγησε την ΕΛΑΣ στην ταυτοποίηση του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, θύματος του μακελειού, ως του ανθρώπου που πυροβολούσε με καλάσνικοφ, από τα πυρά του οποίου πιθανότατα σκοτώθηκε η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Στο βίντεο, που έχει καταγραφεί με κινητό τηλέφωνο και μετέδωσε η εκπομπή του ANT1 «Νύχτα Αποκαλύψεων» ο 43χρονος φαίνεται να βρίσκεται σε ύψωμα κοντά στο σπίτι όπου είχε τοποθετηθεί η βόμβα. Την ώρα εκείνη διακρίνεται να πυροβολεί τουλάχιστον δύο φορές με διακεκομμένες ριπές από καλάσνικοφ, ρίχνοντας συνολικά πάνω από δέκα σφαίρες. Δίπλα του φαίνεται ακόμη ένα άτομο, το οποίο οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν, προκειμένου να εντοπίσουν και τη δική του εμπλοκή στην υπόθεση.

Το οπτικό υλικό αποτέλεσε κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο για την ΕΛΑΣ, καθώς, σε συνδυασμό με μαρτυρικές καταθέσεις, οδήγησε στην ταυτοποίηση του γαμπρού του 39χρονου Φανούρη Καργάκη ως του ανθρώπου που πυροβολούσε με το καλάσνικοφ. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, από τα πυρά του φέρεται να σκοτώθηκε η άτυχη 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Το βίντεο αυτό στάθηκε το κομβικό στοιχείο που οδήγησε τις Αρχές στη σύλληψη του βασικού υπόπτου, αποκαλύπτοντας κρίσιμες λεπτομέρειες για το τραγικό περιστατικό που συγκλόνισε την Κρήτη και βύθισε στο πένθος τα Βορίζια.