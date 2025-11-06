Αντρέα ντε Άνταμιτς: Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο πρώην οδηγός της Formula 1

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Αντρέα ντε Άνταμιτς: Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο πρώην οδηγός της Formula 1

Ο πρώην οδηγός της Formula 1 Αντρέα ντε Άνταμιτς πέθανε σε ηλικία 84 ετών, αφήνοντας πίσω του μια πλούσια πορεία στους αγώνες ταχύτητας και μια ζωή γεμάτη επιτυχίες, πάθος και αντοχή. Ο πολυτάλαντος Ιταλός συμμετείχε σε 29 Γκραν Πρι του παγκόσμιου πρωταθλήματος μεταξύ 1968 και 1973, οδηγώντας για μερικές από τις πιο εμβληματικές ομάδες: Ferrari, McLaren, March, Surtees και Brabham.

Παρότι δεν κατάφερε ποτέ να ανέβει στο βάθρο, τερμάτισε τέταρτος στο GP της Ισπανίας το 1972 και στο GP του Βελγίου το 1973, ενώ σημείωσε αρκετές επιτυχίες σε μη πρωταθληματικούς αγώνες, όπου ανέβηκε στις τρεις πρώτες θέσεις.

Σύμφωνα με το motorsport.com, ο ντε Άνταμιτς ήταν φανατικός της Alfa Romeo, με την οποία κατέκτησε το 1966 το πρωτάθλημα Ευρώπης αυτοκινήτων τουρισμού, σημειώνοντας τέσσερις νίκες στο τιμόνι του περίφημου 1600 GTA της Autodelta, της εργοστασιακής ομάδας της Alfa. Την επόμενη χρονιά διατήρησε τα πρωτεία στην κατηγορία Division 2 και κατέκτησε το Tourist Trophy στο Oulton Park, έναν από τους πιο σημαντικούς αγώνες για τουριστικά αυτοκίνητα εκείνης της εποχής.

Παράλληλα, συνέχισε να αγωνίζεται και σε μονοθέσια, κατακτώντας το 1965 το πρωτάθλημα της Ιταλικής F3 και στη συνέχεια, το 1968 το F2 Temporada στην Αργεντινή με τη Ferrari, επικρατώντας απέναντι σε σπουδαίους αντιπάλους, ανάμεσά τους και τον μετέπειτα παγκόσμιο πρωταθλητή Jochen Rindt.

Με τη Ferrari, ο Ιταλός που είχε σπουδάσει νομικά, έκανε τα πρώτα του βήματα στη Formula 1, στο μη πρωταθληματικό GP της Ισπανίας το 1967 και στο GP της Νότιας Αφρικής το 1968, όπου κατάφερε να κερδίσει βαθμούς. Η συνεργασία τους όμως έληξε πρόωρα, έπειτα από σοβαρό ατύχημα στο Brands Hatch Race of Champions.

Ύστερα από μακρά ανάρρωση, ο ντε Άνταμιτς επέστρεψε στους αγώνες, βρίσκοντας και πάλι τη θέση του στην Alfa Romeo, την ομάδα που ένιωθε «σπίτι» του. Το 1970, η McLaren χρησιμοποίησε τον V8 κινητήρα της Alfa σε ένα τρίτο μονοθέσιο για εκείνον, ωστόσο η απόδοση του κινητήρα δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί τον Cosworth DFV.

Το 1971 μεταπήδησε στη March, αλλά η ιστορία επαναλήφθηκε, χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα. Την επόμενη χρονιά, η ένταξή του στη Surtees, με κινητήρα Cosworth, έφερε μια μικρή βελτίωση. Η τέταρτη θέση στο Jarama της Μαδρίτης ήταν η μοναδική του βαθμολογημένη εμφάνιση στη σεζόν.

Το 1973, ο Ιταλός βρέθηκε στη Brabham του Bernie Ecclestone, κατακτώντας ακόμη μία τέταρτη θέση στο βελγικό GP του Zolder. Ωστόσο, την ίδια χρονιά, υπήρξε το μεγαλύτερο θύμα της μαζικής σύγκρουσης που προκάλεσε ο Jody Scheckter στο Βρετανικό GP, με αποτέλεσμα να παγιδευτεί στα συντρίμμια του μονοθεσίου του για σχεδόν μία ώρα. Οι σοβαροί τραυματισμοί στα πόδια του έβαλαν τέλος στην καριέρα του στην κορυφαία κατηγορία, σε ηλικία μόλις 31 ετών. Όπως είχε δηλώσει ο ίδιος στο περιοδικό «Autosport» το 2013: «Δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος για τρεις μήνες».

Παρά την απουσία του από το προσκήνιο της F1, ο Αντρέα ντε Άνταμιτς παρέμεινε ενεργός στους αγώνες. Αγωνίστηκε δύο φορές στις 24 Ώρες του Λε Μαν με την Alfa Romeo, τερματίζοντας τέταρτος το 1972 μαζί με τον Nino Vaccarella στο τιμόνι ενός T33/3. Το 1971 είχε ήδη σημειώσει δύο εντυπωσιακές νίκες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα σπορ αυτοκινήτων, κερδίζοντας τις Porsche 917 στο Brands Hatch 1000Km με τον Henri Pescarolo, και στο Watkins Glen με τον Ronnie Peterson.

Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, αφοσιώθηκε στα ΜΜΕ και την εκπαίδευση, εργαζόμενος ως δημοσιογράφος, σχολιαστής και διευθυντής σχολής ασφαλούς οδήγησης. Η σχέση του με την Alfa Romeo παρέμεινε στενή, καθώς ανέλαβε τη διεύθυνση της ομάδας N.Technology, η οποία σημείωσε σημαντικές επιτυχίες στους αγώνες αυτοκινήτων τουρισμού στις αρχές του 21ου αιώνα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μάριος Θεμιστοκλέους: Βελτιώνουμε τις συνθήκες για τους ογκολογικούς ασθενείς και μειώνουμε τις αναμονές

3 τροφές που αποτοξινώνουν φυσικά τα νεφρά, σύμφωνα με ειδικό

Η Κίνα παρατείνει για 1 χρόνο την αναστολή μέρους των δασμών στα αμερικανικά προϊόντα

Οι δικηγόροι καταγγέλλουν καταχρηστικές πρακτικές από Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων – Τι ζητούν από Πιερρακάκη και Στουρ...

Το Google Chrome φέρνει τη μεγαλύτερη αλλαγή στην αυτόματη συμπλήρωση εδώ και χρόνια

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
01:25 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Κώστας Σλούκας για την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ερυθρό Αστέρα: «Ντρέπομαι ως αρχηγός για αυτή την εικόνα»

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας, μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά τη βαριά ήττα από...
00:10 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Champions League: Ωραίος και… μοιραίος ο Τζόλης στο 3-3 της Μπριζ με την Μπαρτσελόνα – Σπουδαίες εντός έδρας νίκες για Σίτι και Νιούκαστλ, 4/4 η Ίντερ

Μεγάλα παιχνίδια και συγκινήσεις επιφύλασσε η βραδιά του Champions League, με το ματς της Μπρι...
23:40 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Εργκίν Αταμάν: Έδωσε συγχαρητήρια στον… Ολυμπιακό – Η ατάκα για τους φιλάθλους του Ερυθρού Αστέρα

Ειρωνικό σχόλιο έκανε ο Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ερυθρό Αστέρα στο...
23:11 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Τραγική εμφάνιση και ήττα με κάτω τα χέρια

Με τη θέση «5» να… νοσεί, ο Παναθηναϊκός είχε την… ατυχία να αντιμετωπίσει στο Βελ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς