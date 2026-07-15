Μέση Ανατολή: Νέες επιδρομές των ΗΠΑ και απειλές Τραμπ για πλήγματα σε πολιτικές υποδομές του Ιράν – «Πετρέλαιο για όλους ή για κανέναν» προειδοποιούν οι IRGC

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η Μέση Ανατολή κατευθύνεται με δραματική ταχύτητα προς έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται πλέον σε κατάσταση γενικευμένης στρατιωτικής σύγκρουσης.

Την ώρα που οι αμερικανικές δυνάμεις σφυροκοπούν ιρανικούς στόχους για τέταρτο συνεχόμενο εικοσιτετράωρο και επαναφέρουν τον πλήρη ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε ένα νέο τελεσίγραφο, απειλώντας να ισοπεδώσει το δίκτυο ηλεκτροδότησης και τις γέφυρες του Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν προσέλθει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Δεν θα σας έχει απομείνει τίποτα»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο Fox News την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα λάβουν ακόμη πιο καταστροφικές διαστάσεις την ερχόμενη εβδομάδα, θέτοντας στο στόχαστρο μη στρατιωτικές υποδομές – μια ενέργεια που, βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συνιστά έγκλημα πολέμου.

«Την επόμενη εβδομάδα τα πράγματα γίνονται πραγματικά άσχημα γι’ αυτούς, επειδή την επόμενη εβδομάδα έρχεται η σειρά των εργοστασίων παραγωγής ενέργειας. Την επόμενη εβδομάδα έρχεται η σειρά των γεφυρών. Θα εξουδετερώσουμε όλα τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειάς τους. Θα εξουδετερώσουμε όλες τις γέφυρές τους, εκτός αν προσέλθουν στο τραπέζι και διαπραγματευτούν», απείλησε.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε διατυπώσει παρόμοιες απειλές και τον Μάρτιο, όταν προειδοποιούσε ότι θα «εκμηδενίσει» τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και τις εγκαταστάσεις πόσιμου νερού του Ιράν.

Επανερχόμενος στο ζήτημα το βράδυ της Τρίτης, ο Τραμπ διεμήνυσε ότι επίκεινται νέα πλήγματα μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, ενώ οι ΗΠΑ έχουν ήδη πλήξει τουλάχιστον μία γέφυρα.

«Καλύτερα να κάνετε μια συμφωνία, αλλιώς δεν θα σας έχει απομείνει τίποτα».

«Διόδια» στο Ορμούζ

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο Τραμπ έκανε πίσω στο αμφιλεγόμενο σχέδιό του για την επιβολή «τελών προστασίας» 20% στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, η υπαναχώρηση αυτή ήρθε έπειτα από επείγουσες επαφές με ηγέτες της περιοχής.

«Είπαν ότι “θα θέλαμε να το κάνουμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Θα θέλαμε να επενδύσουμε στις ΗΠΑ με δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια”».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την Τρίτη, ο Τραμπ εξήγησε ότι προτιμά αυτή τη διευθέτηση αντί της επιβολής διοδίων, «επειδή δεν νομίζω ότι θα έπρεπε οποιοσδήποτε να μπορεί να χρεώνει τέλη για τα Στενά».

Η αρχική πρόθεση του Τραμπ να επιβάλει διόδια θα αποτελούσε ριζική ανατροπή της μακροχρόνιας αμερικανικής πολιτικής, η οποία εγγυάται την ελεύθερη και δωρεάν ναυσιπλοΐα για όλους.

Παραμένει ωστόσο ασαφές εάν οι επενδύσεις που του υποσχέθηκαν οι «βασιλείς και εμίρηδες» του Κόλπου αποτελούν νέες δεσμεύσεις ή εάν εντάσσονται σε συμφωνίες που είχαν ήδη ανακοινωθεί κατά την περσινή επίσκεψή του στη Μέση Ανατολή.

Πλήγματα και ναυτικός αποκλεισμός

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου τον ναυτικό αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν, τον οποίο είχαν άρει στα μέσα Ιουνίου —μία ημέρα μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης (MoU) της 17ης Ιουνίου— προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαπραγματεύσεις.

Με τις συνομιλίες να έχουν πλέον καταρρεύσει, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι τα τελευταία πλήγματα είχαν ως στόχο «την υποβάθμιση των ιρανικών δυνατοτήτων που χρησιμοποιούνται για τη στοχοποίηση της εμπορικής ναυτιλίας» στα Στενά του Ορμούζ.

Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή είναι γιγαντιαία.

Στην Αραβική Θάλασσα βρίσκονται αναπτυγμένα τουλάχιστον 19 αμερικανικά πολεμικά πλοία, στα οποία περιλαμβάνονται δύο αεροπλανοφόρα και ένα πλοίο αμφίβιας εφόδου με περισσότερους από 1.000 πεζοναύτες, ενώ η CENTCOM σημείωσε ότι «εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την πόλη-λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, το νησί Κεσμ στον Περσικό Κόλπο και άλλες τοποθεσίες.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής κυβερνήτης της δυτικής επαρχίας Χουζεστάν δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Fars ότι αμερικανικά βλήματα έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ένα σιλό αποθήκευσης σιτηρών στην κομητεία Χοβεϊζέχ, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν θύματα.

Η απάντηση των Φρουρών της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) απάντησαν με μπαράζ επιθέσεων, θέτοντας στο στόχαστρο εγκαταστάσεις διοίκησης, ελέγχου, καυσίμων και στρατιωτικού εξοπλισμού του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ενώ πλήγματα δέχθηκε και το Κουβέιτ.

Παράλληλα, η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι η αεράμυνά της αναχαίτισε και κατέρριψε τρεις βαλλιστικούς πυραύλους που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Σε επίσημη ανακοίνωσή τους για την έκτη φάση της επιχείρησης, οι IRGC υποστήριξαν ότι κατέστρεψαν υπόστεγα που φιλοξενούσαν αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-15, F-16, F-35 και drones MQ-9 στην αεροπορική βάση Αζράκ της Ιορδανίας.

Απευθυνόμενοι άμεσα προς τον ιορδανικό λαό, οι IRGC απήύθυναν έκκληση να στραφεί κατά της αμερικανικής παρουσίας στη χώρα: «[Καλούμε τον λαό της Ιορδανίας] να μην επιτρέψει σε αυτή την ιερή γη να γίνει το ορμητήριο για επιθέσεις εναντίον ισλαμικών χωρών».

Προέτρεψαν επίσης τους Ιορδανούς να «εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία» για να εκδιώξουν τις αμερικανικές δυνάμεις και να στοχοποιήσουν τις εγκαταστάσεις τους.

Αντίστοιχο μήνυμα εστάλη και προς το Κουβέιτ.

Αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στη χώρα, οι IRGC κάλεσαν τον «αξιότιμο και γενναιόδωρο λαό του Κουβέιτ» να πλήξει τις αμερικανικές υποδομές και να «απελευθερώσει τα ισλαμικά εδάφη από τις βάσεις των Αμερικανών κατακτητών».

«Για όλους ή για κανέναν»

Η ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι εάν η Ουάσιγκτον επιχειρήσει να μπλοκάρει τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου της περιοχής μέσω του ελέγχου των θαλάσσιων οδών, η Τεχεράνη θα απαντήσει κλείνοντας άλλες οδούς εξαγωγής που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Σύμφωνα με τους IRGC, οι ενεργειακές εξαγωγές της περιοχής θα είναι πλέον «για όλους ή για κανέναν».

Οι ελπίδες για την επίτευξη μιας μόνιμης ειρήνης φαντάζουν πλέον ανύπαρκτες.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γχαριμπαμπαντί, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η απόφαση των ΗΠΑ να επαναφέρουν τον αποκλεισμό «έχει, κατά κάποιον τρόπο, διαλύσει το Μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ».