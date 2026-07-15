Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα – Οι περιοχές σε «πορτοκαλί» συναγερμό

Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, σε τρεις Περιφέρειες της χώρας, το Βόρειο Αιγαίο, το Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, οι οποίες βρίσκονται σε «πορτοκαλί» συναγερμό. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για αυξημένη ετοιμότητα και συνιστά στους πολίτες ιδιαίτερη προσοχή, παρέχοντας παράλληλα οδηγίες αυτοπροστασίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, σε τρεις Περιφέρειες της χώρας που βρίσκονται σε «πορτοκαλί» συναγερμό.
  • Συγκεκριμένα, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.
  • Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ενώ σε περίπτωση πυρκαγιάς να ειδοποιήσουν αμέσως το 199.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, σε τρεις Περιφέρειες της χώρας που βρίσκονται σε «πορτοκαλί» συναγερμό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για σήμερα, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω)
  • Περιφέρεια Κρήτης


Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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