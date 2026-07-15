Βίντεο: Εντυπωσιακός εντοπισμός υπόπτου για ενδοοικογενειακή βία με drone – Είχε κρυφτεί κάτω από άχυρα και τον έψαχναν για ώρες

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Μια πολύωρα αναζήτηση στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ έλαβε τέλος με έναν ιδιαίτερα ευρηματικό τρόπο, όταν οι αστυνομικές αρχές επιστράτευσαν ένα drone για να εντοπίσουν ύποπτο ενδοοικογενειακής βίας, ο οποίος είχε κρυφτεί βαθιά μέσα σε έναν τεράστιο σωρό από άχυρα.

Ο 29χρονος Άνταμ Άρμπρουστερ συνελήφθη την Κυριακή, αφού πρώτα εντοπίστηκε μέσα σε έναν αχυρώνα, με τη στιγμή της παράδοσής του να καταγράφεται σε βίντεο.

Το χρονικό της αναζήτησης

Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε αργά το βράδυ του Σαββάτου, όταν οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για μια γυναίκα που καλούσε σε βοήθεια.

Οι αρχές διαπίστωσαν ότι η γυναίκα είχε δεχθεί επίθεση στο πλαίσιο επεισοδίου ενδοοικογενειακής βίας, όμως ο ύποπτος είχε ήδη τραπεί σε φυγή πριν φτάσουν οι δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Η αναζήτηση συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να περιορίσουν την περιοχή των ερευνών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί, ομάδες με εκπαιδευμένους σκύλους (K9), drones, καθώς και η Ειδική Ομάδα Επιβολής (SET) του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Πλέισερ.

Οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Άρμπρουστερ πιθανότατα κρυβόταν κοντά στο σπίτι του, είτε εντός της δικής του ιδιοκτησίας είτε σε βοηθητικά κτίσματα γειτονικού οικοπέδου.

Το πρωί της Κυριακής, οι άνδρες της ειδικής ομάδας SET ερεύνησαν την κατοικία του υπόπτου και στη συνέχεια έστρεψαν την προσοχή τους στη γειτονική ιδιοκτησία.

Ο εντοπισμός από το drone και η παράδοση

Λίγο πριν από τις 14:00 το μεσημέρι της Κυριακής, ένα drone που πετούσε πάνω από την περιοχή εντόπισε τον Άρμπρουστερ κρυμμένο μέσα σε έναν τεράστιο σωρό από άχυρα σε έναν αχυρώνα.

Το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Γραφείο του Σερίφη δείχνει το drone να «κλειδώνει» πάνω στο σημείο όπου κρυβόταν ο 29χρονος.

View this post on Instagram A post shared by Placer County Sheriff’s Office (@placer_sheriff)



Αντιλαμβανόμενος ότι δεν είχε πλέον περιθώρια διαφυγής, ο ύποπτος χαιρέτησε την κάμερα του drone, κατέβηκε από τα άχυρα και παραδόθηκε στις αρχές χωρίς να προκληθεί περαιτέρω ένταση.

Ο Άρμπρουστερ συνελήφθη με την κατηγορία της κακουργηματικής ενδοοικογενειακής βίας και της κακουργηματικής επίθεσης με φονικό όπλο.

Οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας Πλέισερ, από όπου αφέθηκε ελεύθερος αργότερα αφού κατέβαλε χρηματική εγγύηση.