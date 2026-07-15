Ηράκλειο: Δύο 14χρονοι πήραν το αυτοκίνητο των γονέων τους και προκάλεσαν τροχαίο

Με ελαφρά τραύματα γλίτωσαν δύο ανήλικοι, οι οποίοι πήραν το αυτοκίνητο των γονέων τους και βγήκαν στο δρόμο, με αποτέλεσμα να εμπλακούν σε τροχαίο ατύχημα στη Μεσαρά, στην Κρήτη.

Το τροχαίο συνέβη χθες, στο οδικό τμήμα Δαφνών-Σίβα, όταν το όχημα που οδηγούσε ο ένας από τους δύο 14χρονους εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός οδοστρώματος.

Σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη, οι δύο ανήλικοι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Συνελήφθησαν οι γονείς τους

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των γονέων των δύο παιδιών, ηλικίας 51 και 47 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες οι ανήλικοι απέκτησαν πρόσβαση στο όχημα και προκλήθηκε το τροχαίο.