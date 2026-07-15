Μάρω Κοντού: «Έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι περαστική στη ζωή – Τα 91 είναι χαράς ευαγγέλια» – Η τελευταία τηλεοπτική της συνέντευξη

Η είδηση του θανάτου της σπουδαίας Μάρως Κοντού σε ηλικία 92 ετών βύθισε στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο την εμβληματική της πορεία, αλλά και τον ειλικρινή, ασυμβίβαστο χαρακτήρα της.

Η αγαπημένη ηθοποιός, που σφράγισε με την παρουσία της το ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο, είχε προχωρήσει πρόσφατα σε μια εξομολόγηση ψυχής, περιγράφοντας στο MEGA τα πρώτα της βήματα, τις αντιδράσεις της οικογένειάς της και το πώς ένα σκληρό σχόλιο της γιαγιάς της τη σημάδεψε για πάντα.

Η Μάρω Κοντού, το Σάββατο 18 Απρίλιου 2026, είχε εμφανιστεί στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη. Είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι περαστική στη ζωή. Τα 91 είναι χαράς ευαγγέλια».

Η πρώτη επαφή με τις Τέχνες

Η ηθοποιός είχε αναφερθεί στην πρώτη επαφή της με τον χορό, συνδέοντας την απόφαση αυτή με την εφηβεία της και την εικόνα που είχε για το σώμα της.

Συγκεκριμένα, η ίδια είχε αναφέρει: «Το ταξίδι με την τέχνη ξεκίνησε όταν, στα 14 μου, μέσα σε έναν χρόνο περίπου, πήρα 11 πόντους και άρχισα να σκύβω και να ντρέπομαι. Χέρια και πόδια μου φαίνονταν μεγάλα, μακριά, και η μαμά μου αποφάσισε να με στείλει σε μια σχολή χορού για να ασκηθώ και να φτιάξω το κορμί μου. Εκεί έγινε η μεγάλη αγάπη με τον χορό».

Η Μάρω Κοντού περιέγραψε στη συνέχεια την εξέλιξη της πορείας της και τις πρώτες επαγγελματικές ευκαιρίες που προέκυψαν.

«Τελείωσα τη σχολή, μου έδωσαν μια υποτροφία για το εξωτερικό και, όταν το άκουσε αυτό η μαμά μου, μου είπε “ποιο εξωτερικό; Τελειώνεις το Γυμνάσιο, τελειώνεις τη σχολή και πας να δουλέψεις όπως δουλεύω εγώ και η αδελφή σου”. Τυχαία πάλι, ευτυχώς, ζητούσε ο Ροντήρης κοπέλες για τον Χορό του Εθνικού Θεάτρου και πήγα, έδωσα κι εγώ εξετάσεις. Κράτησαν τις 20 από τις 60, ήμουν κι εγώ μέσα», είχε αφηγηθεί.

Η αντίδραση της οικογένειάς της

Η αγαπημένη ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στην αντίδραση της οικογένειάς της, επισημαίνοντας ότι η μεγαλύτερη ένταση προήλθε από τη γιαγιά της.

«Η μαμά δεν είχε τόσο μεγάλη αντίρρηση όσο η γιαγιά μου. Είπε ότι είμαι ένα πουτ@@κι, γύρισε την πλάτη της και πήγε και κλείστηκε στο δωμάτιό της. Αυτό εγώ το έφερνα μαζί μου, βέβαια, πολλά χρόνια», είχε εξομολογηθεί.

Η Μάρω Κοντού, τέλος, είχε περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο αυτή η εμπειρία επηρέασε τη στάση της για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Δηλαδή να είμαι πολύ σοβαρή, να μην χαμογελάω, να μην χαιρετάω, να είμαι απόλυτη. Για να μην πουν αυτό που είπε η γιαγιά μου…».