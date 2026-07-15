ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν άλλοι 3 βουλευτές – Οι νέες αποχωρήσεις που αναμένονται και η «μάχη» Πολάκη-Δούρου

Μια παρατεταμένη κρίση – που δεν φαίνεται να έχει τέλος – βιώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, που καθημερινά μετρά απώλειες βουλευτών, με όσους αποχωρούν είτε να παραδίδουν τις έδρες τους, είτε να επιλέγουν τον δρόμο της ανεξαρτητοποίησης. Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν ήδη από χθες οι βουλευτές Ανδρέας Παναγιωτόπουλος (Αχαΐας), Γιώργος Γαβρήλος (Αργολίδας) και Γιώργος Ψυχογιός (Κορινθίας), οι οποίοι θα παραμείνουν στα έδρανα των ανεξαρτήτων μέχρι τις επόμενες εκλογές, ενώ σήμερα ανακοίνωσαν την ανεξαρτητοποιήσή τους οι βουλευτές Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης και Τρικκαίων, Μαρίνα Κοντοτόλη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται μπροστά σε μία μια πρωτοφανή κοινοβουλευτική συρρίκνωση, καθώς η Κοινοβουλευτική του Ομάδα αναμένεται να περιοριστεί σε μονοψήφιο αριθμό μελών, με τη «μεγάλη έξοδο» των βουλευτών που διαφωνούν με τη γραμμή του κόμματος, σηματοδοτώντας το πέρασμα του κόμματος σε μια εντελώς νέα και εξαιρετικά κρίσιμη φάση. Σημειώνεται ότι σήμερα ότι το πρωί ορκίστηκε βουλευτής και η Μυρτώ Κοροβέση, στη θέση του Γιώργου Καραμέρου, που είχε παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα ανεξαρτητοποιήθηκε από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ.

Η συνάντηση των «διαφωνούντων»

Το βράδυ της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε συνάντηση βουλευτών που βρίσκονται με το ένα πόδι εκτός ΣΥΡΙΖΑ, και όπως όλα δείχνουν, οι τελικές αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί. Το «παρών» έδωσαν, σύμφωνα με την Καθημερινή, οι Μίλτος Ζαμπάρας, Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης, Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός, Κώστας Μπάρκας, Καλλιόπη Βέττα, Πόπη Τσαπανίδου και ο Γιώργος Ψυχογιός.

Το ερώτημα είναι αν θα επιλέξουν να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα ή να ανεξαρτητοποιηθούν, καθώς και αν η αποχώρησή τους θα γίνει μαζικά ή με μεμονωμένες και σταδιακές κινήσεις. Ήδη οι δύο από αυτούς άνοιξαν τα χαρτιά τους, και περιμένουμε σύντομα και τους υπόλοιπους.

Με την επιλογή της ανεξαρτητοποίησης στέλνουν μήνυμα στον Αλέξη Τσίπρα, εκφράζοντας έμπρακτα την πλήρη διαφοροποίησή τους με την αλλαγή γραμμής του κόμματος και την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να κατεβάσει αντίπαλο ψηφοδέλτιο απέναντι στην ΕΛΑΣ, όμως μένει να φανεί πώς θα αξιολογηθεί αυτή η απόφασή τους από τον πρώην πρωθυπουργό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ορισμένοι εξετάζουν σοβαρά και την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα, επιδιώκοντας να βρεθούν πιο κοντά στην πόρτα της Αμαλίας.

Μπαράζ αποχωρήσεων από σήμερα

Το «γαϊτανάκι» των αποχωρήσεων αναμένεται μέχρι την Παρασκευή, καθώς τις εξελίξεις επιταχύνει η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Σήμερα τα βλέμματα στρέφονται στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στη 1 το μεσημέρι, στην αίθουσα 223 της Βουλής, όπου μένει να αποτυπωθεί ο ακριβής αριθμός των παρόντων βουλευτών, καθώς πολλοί ακόμη κι αν δεν έχουν αποχωρήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, πιθανότατα θα απέχουν. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκεται η εκλογή νέου γραμματέα της Κ.Ο., με επικρατέστερο τον έμπειρο βουλευτή Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος ορκίστηκε βουλευτής τη Δευτέρα, παίρνοντας τη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου, καθώς και η δρομολόγηση των διαδικασιών για την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.

Την επόμενη εβδομάδα η εκλογή προέδρου της ΚΟ

Η εκλογή του προέδρου της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό, θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, όμως με τις αποχωρήσεις που αναμένονται τις επόμενες ώρες ή μέρες, υπολογίζεται ότι θα ψηφίσουν για τον νέο επικεφαλής του Σώματος από 8 έως 10 βουλευτές, ανάλογα με τις παραιτήσεις και τις αντικαταστάσεις που θα ακολουθήσουν. Μεταξύ αυτών θα είναι οι Ρένα Δούρου, Νίκος Παππάς, Παύλος Πολάκης, Γιώργος Παπαηλιού, Χρήστος Γιαννούλης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Ελενα Ακρίτα, Γιάννης Αμανατίδης.

Τη μάχη για την προεδρία θα δώσουν, όπως όλα δείχνουν, ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου, η οποία αν και είχε πει ότι θα ανακοινώσει επισήμως τις προθέσεις της στα αρμόδια όργανα, το βράδυ της Τρίτης σε συνέντευξή της, το προανήγγειλε. «Δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις που έχουν γίνει από βουλευτές για να βρεθώ ως υποψήφια για την κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα είμαι στη διάθεση των συντρόφων», είπε στο Action24.

Η μάχη Πολάκη – Δούρου

Η αναμέτρησή τους δεν προβλέπεται να διεξαχθεί σε χαμηλούς τόνους, αν κρίνει κανείς από τις έως τώρα δημόσιες τοποθετήσεις τους. Χαρακτηριστική ήταν αναφορά του βουλευτή Χανίων πως η υποψηφιότητά του μπορεί να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε ένα αξιοπρεπές ποσοστό στη Βουλή, σε αντίθεση με την κ. Δούρου, όπως είπε. «Σίγουρα μπορώ να βάλω τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πιστεύω η Ρένα Δούρου δεν μπορεί. Εγώ την στήριξα όταν όλοι οι άλλοι δεν πέρναγαν από την Περιφέρεια Αττικής, μη τυχόν και λερωθούνε. Γιατί δέχτηκε μια τεράστια δολοφονία χαρακτήρα η Δούρου, με την ιστορία με το Μάτι και τα λοιπά, αλλά ήταν αυτή που μαζί μου, με 40 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε από την Περιφέρεια Αττικής, αγοράσαμε εξοπλισμό αξίας σήμερα πάνω από 150 εκατομμύρια στα νοσοκομεία της Περιφέρειας Αττικής», ανέφερε ο κ. Πολάκης στο MEGA.

Από την πλευρά της, η Ρένα Δούρου, κληθείσα να απαντήσει στις αιτιάσεις του Παύλου Πολάκη, σημείωσε ότι «μόνος του δεν μπορεί κανείς ούτε να βάλει το κόμμα του στη Βουλή, ούτε να το κάνει πιο δυνατό, το μαζί είναι στην αξιοπρέπεια» ενώ πρόσθεσε με νόημα ότι «όταν δρας συλλογικά, θα πάρεις από τον καθένα το καλύτερο. Πιστεύω ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί».

Για την εκλογή ηγεσίας στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είπε πως «πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν», συμπληρώνοντας πως «μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα μπορούσαμε να έχουμε τελειώσει». «Όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα» δήλωσε, ενώ για το ενδεχόμενο να αναλάβει ο Παύλος Πολάκης Πρόεδρος της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα, παρέπεμψε σε διαδικασία κάλπης.

Σημειώνεται ότι η Έλενα Ακρίτα έχει ήδη εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή της στη Ρένα Δούρου, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης έχει δηλώσει ότι θα αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, εάν εκλεγεί πρόεδρος ο Παύλος Πολάκης. Η ανταλλαγή «καρφιών» που ακολούθησε αποτυπώνει ξεκάθαρα το εκρηκτικό κλίμα που επικρατεί στο κόμμα. Ο βουλευτής Χανίων απάντησε στο δηκτικό σχόλιο του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, τονίζοντας: «Τι κακομοιριές είναι αυτές τώρα; Η αριστερά προσπαθεί να πείσει, δεν διαγράφει (…) “Εγώ δεν θέλω τον έναν, εγώ δεν θέλω τον άλλον”. Άντε παιδί μου στο καλό και στην καλή την ώρα». Άμεση ήταν η αντίδραση του κ. Γιαννούλη, ο οποίος σχολίασε μεταξύ άλλων : «Κακοµοιριά κατά τη γνώμη μου είναι να είσαι μέσα στον πυρήνα όλων όσων προβλημάτων προκλήθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ».

Αποχωρούν και στελέχη

Οι αποχωρήσεις πάντως συνεχίζονται και σε επίπεδο στελεχών. Το πρωί της Τετάρτης έγινε γνωστό ότι παραιτείται ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Φοίβος Τσικλιάς, κάνοντας λόγο για «περιχαράκωση» και «εικόνα ευτελισμού, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε η επιστολή του Γιώργου Μπάκη από τη θέση του διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενος τις τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα και εκφράζοντας έντονο προβληματισμό για την εσωκομματική κατάσταση.

Την αποχώρησή τους από το κόμμα ανακοίνωσαν και οι εκπαιδευτικοί Φώτης Βασιλακόπουλος και Σταύρος Κατσούρας, αφήνοντας αιχμές για στελέχη και εσωκομματικούς χειρισμούς.

Ο Φώτης Βασιλακόπουλος, πρώην Συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας, και ο Σταύρος Κατσούρας από τη Μαγνησία γνωστοποίησαν την «έξοδό» τους με κοινή δήλωση, στην οποία αναφέρουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «είχε ουσιαστικά πάψει να υπάρχει εδώ και καιρό», υποστηρίζοντας πως οι οργανώσεις είχαν σταματήσει να λειτουργούν και τα περισσότερα μέλη είχαν ήδη αποχωρήσει.