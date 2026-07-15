Λίνα Μενδώνη για Μάρω Κοντού: Θα μας μείνει αξέχαστη με την καταλυτική παρουσία της στη μεγάλη οθόνη και στο θέατρο

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια της Μάρως Κοντού, μιας αγαπημένης πρωταγωνίστριας με πορεία άνω των επτά δεκαετιών στο θέατρο και τον ελληνικό κινηματογράφο. Η κ. Μενδώνη υπογραμμίζει την ανεκτίμητη προσφορά της Κοντού στην Τέχνη και τον δημόσιο βίο, τονίζοντας το φυσικό της κάλλος, το πηγαίο ταλέντο και τους διαχρονικούς ρόλους που ενσάρκωσε.

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Πολιτική

ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, εξέφρασε την ιδιαίτερη θλίψη της για την απώλεια της Μάρως Κοντού, τονίζοντας ότι “θα μας μείνει αξέχαστη με την καταλυτική παρουσία της στη μεγάλη οθόνη και στο θέατρο”.
  • Η Μάρω Κοντού, ηθοποιός που συνδύαζε φυσικό κάλλος και σπάνια γοητεία, έπλασε ρόλους διαχρονικούς, σφραγίζοντας τους πρωταγωνιστικούς της ρόλους στον κινηματογράφο και το θέατρο.
  • Η Μάρω Κοντού υπήρξε άνθρωπος με βαθιά μόρφωση, διέπρεψε ως καλλιτέχνιδα και προσέφερε ανιδιοτελώς στον δημόσιο βίο, από τη Βουλή και το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων.

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«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μάρως Κοντού, μιας αγαπημένης πρωταγωνίστριας, με πορεία άνω των επτά δεκαετιών στην Τέχνη και με ανεκτίμητη προσφορά, που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε από τις ερμηνείες της στο θέατρο και στις μεγάλες ταινίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου» τονίζει η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη για την απώλεια της Μάρως Κοντού.

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Όπως υπογραμμίζει η κ. Μενδώνη, «ηθοποιός που συνδύαζε φυσικό κάλλος και μια σπάνια γοητεία, με πηγαίο ταλέντο, έπλασε ρόλους διαχρονικούς, που θα εξακολουθούν να μας χαρίζουν συγκίνηση και χαρά, έχοντας σφραγίσει τους πρωταγωνιστικούς ρόλους που ερμήνευσε. Θα μας μείνει αξέχαστη με την καταλυτική παρουσία της στη μεγάλη οθόνη και στο θέατρο, καθώς αναμετρήθηκε με σπουδαίους και απαιτητικούς ρόλους του κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου. Τα επιλεκτικά περάσματά της από την τηλεόραση ήρθαν να επιστεγάσουν τη γόνιμη σταδιοδρομία της και να διευρύνουν την αγάπη που έτρεφε γι’ αυτήν το κοινό.

Άνθρωπος με βαθιά μόρφωση και έντονες ανησυχίες, η Μάρω Κοντού διέπρεψε ως καλλιτέχνιδα, χωρίς ποτέ να σπαταλήσει το ταλέντο της και να υποβιβάσει τη μακρόχρονη πορεία της, στο επίπεδο της άσκοπής δημοσιότητας. Το ίδιο ανιδιοτελής και γόνιμη υπήρξε και η ενασχόλησή της με τον δημόσιο βίο, από τα έδρανα της Βουλής των Ελλήνων και από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, όπου προσέφερε υπηρεσίες, συμβάλλοντας στην καθημερινότητα των Αθηναίων. Στην τελευταία μας συνομιλία ενημερώνοντάς την ότι η οικία Κοκοβίκου, στην οδό Τριπόδων θα αποτελέσει ναό για τον ελληνικό κινηματογράφο δεν μου εξέφρασε μόνο τη χαρά της αλλά μου τόνισε πως ο φίλος της Γιώργος Κωνσταντίνου είναι ένας μοναδικός ηθοποιός ήθους και ταλέντου. Το ίδιο ανεπίληπτο ταλέντο και ήθος, μιας άλλης εποχής, που και η ίδια διέθετε, συμβαδίζοντας με τη διακριτική και αταλάντευτη αφοσίωσή της στην Τέχνη, χαρίζοντάς της, πανάξια, την καθολική αναγνώριση και αγάπη. Αυτός ήταν ο σπάνιος συνδυασμός που ενσάρκωνε η Μάρω Κοντού, που θα μας συντροφεύει, για πολλά χρόνια, με τους αξέχαστους ρόλους της».

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«Στην οικογένειά της, τους συναδέλφους της και τους αμέτρητους φίλους της απευθύνω τα ειλικρινέστατα μου συλλυπητήρια», καταλήγει στη δήλωσή της.

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