«Νόμιζα ότι οι πονοκέφαλοι οφείλονταν σε αφυδάτωση» – Η συγκλονιστική ιστορία 17χρονης που διαγνώστηκε με σπάνια πάθηση

Οι επίμονοι πονοκέφαλοι τους καλοκαιρινούς μήνες συχνά αποδίδονται στην αφυδάτωση ή στις υψηλές θερμοκρασίες. Για μια 17χρονη, όμως, η πραγματική αιτία ήταν πολύ πιο σοβαρή. Αυτό που αρχικά έμοιαζε με μια συνηθισμένη ενόχληση αποδείχθηκε ότι σχετιζόταν με μια δερμοειδή κύστη στον εγκέφαλο, η οποία υπήρχε από τη γέννησή της.

Έφηβη απέδωσε τους πονοκεφάλους στην αφυδάτωση – Η διάγνωση που άλλαξε τη ζωή της

Μια έφηβη θεώρησε ότι οι επίμονοι πονοκέφαλοί της οφείλονταν απλώς σε αφυδάτωση λόγω καύσωνα – ωστόσο, αποδείχτηκε ότι ήταν η προειδοποίηση για έναν όγκο στο κεφάλι που είχε υποστεί ρήξη. Η 17χρονη Danielle Andersen υπέφερε από τους πόνους για πέντε ημέρες προτού τελικά μεταβεί στα επείγοντα του νοσοκομείου τον Ιούλιο του 2025.

Ένας γιατρός παρατήρησε κάτι μη φυσιολογικό στην κίνηση των ματιών της (eye tracking) και η αξονική τομογραφία (CT scan) αποκάλυψε έναν βραδέως αναπτυσσόμενο όγκο στον εγκέφαλο, γνωστό ως δερμοειδή κύστη – έναν καλοήθη σχηματισμό. Η νεαρή υποβλήθηκε σε κρανιοτομή για την αφαίρεση του όγκου, όμως μετά το χειρουργείο παρουσίασε παράλυση στην αριστερή πλευρά του σώματός της.

Όπως διαπιστώθηκε αργότερα, η 17χρονη υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της επέμβασης, καθώς κόπηκαν τρία αιμοφόρα αγγεία. Πέρασε σχεδόν δύο μήνες στο νοσοκομείο κάνοντας εντατικές φυσικοθεραπείες. Σήμερα, έξι μήνες μετά, έχει σημειώσει μια αξιοσημείωτη ανάρρωση και είναι σε θέση να χορεύει ξανά.

«Πιστεύαμε όλοι ότι έφταιγε ο καύσωνας»

Η Danielle, μαθήτρια από το West Wickham του Λονδίνου, δήλωσε: «Πίστευα ότι ήταν αφυδάτωση από τον καύσωνα, και όλοι οι άλλοι μου έλεγαν το ίδιο. Όμως, όσο νερό κι αν έπινα, ο πονοκέφαλος δεν υποχωρούσε. Πήγαινα συνεχώς στην τουαλέτα επειδή έπινα ασταμάτητα νερό».

«Υπέφερα από φρικτούς πόνους. Πολλοί δεν πίστευαν πόσο σοβαρό ήταν. Σκεφτόμουν συνέχεια: “Μήπως το παρακάνω και το κάνω να φαίνεται χειρότερο απ’ ό,τι είναι;”. Ωστόσο, το ένστικτό μου μού έλεγε ότι δεν επρόκειτο για έναν απλό πονοκέφαλο λόγω αφυδάτωσης και είχα δίκιο», εξομολογήθηκε η ίδια.

Ο πατέρας της Danielle, ο 55χρονος Justin, την μετέφερε εσπευσμένα στα επείγοντα του νοσοκομείου Princess Royal University στο Locksbottom στις 17 Ιουλίου 2025, όπου οι γιατροί αρχικά υποψιάστηκαν ημικρανία. Ωστόσο, μια αξονική τομογραφία (CT) αποκάλυψε μια δερμοειδή κύστη – η οποία, σύμφωνα με τους γιατρούς, προϋπήρχε από τη γέννησή της.

Ο Justin, ο οποίος εργάζεται ως οδηγός ταξί, δήλωσε: «Κανείς δεν κάθισε να μας εξηγήσει τι σήμαινε όλο αυτό. Ειλικρινά δεν είχαμε καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Πιστέψαμε ότι το πρόβλημα θα λυνόταν εκείνη τη στιγμή».

Καθώς η Danielle, η οποία ασχολείται με τον χορό από την ηλικία των επτά ετών, είχε μόλις εξασφαλίσει μια περιζήτητη θέση σε μια σχολή παραστατικών τεχνών στο Λονδίνο, επέλεξε να αναβάλει την χειρουργική επέμβαση ώστε να προσαρμοστεί στο πρώτο της εξάμηνο. Παραπέμφθηκε στο νοσοκομείο King’s College στο Denmark Hill, και η οικογένεια ενημερώθηκε ότι οι πιθανότητες να πάει κάτι στραβά στην επέμβαση ήταν 1 στις 100.

«Δεν ήθελα να ξεκινήσω στη σχολή ως η κοπέλα με τον όγκο στον εγκέφαλο», είπε η ίδια. «Ήθελα απλώς να με γνωρίσουν γι’ αυτό που είμαι».

Η επέμβαση και η ξαφνική παράλυση

Η Danielle παρακολούθησε κάθε μάθημα χωρίς να χάσει ούτε μέρα, και συνέχιζε να χορεύει μέχρι και την εβδομάδα πριν από την εισαγωγή της στο νοσοκομείο, στις 15 Δεκεμβρίου 2025. Όταν ξύπνησε από την κρανιοτομή, οι χειρουργοί παρατήρησαν ότι το αριστερό της χέρι δεν σηκωνόταν κατά την αφαίρεση της μάσκας αναπνοής.

Οι γιατροί καθησύχασαν την οικογένεια, λέγοντας ότι επρόκειτο για μια «μικρή αδυναμία» που θα υποχωρούσε μέσα σε λίγες ημέρες. Ωστόσο, τέσσερις ημέρες αργότερα, η έφηβη εμφάνισε πλήρη παράλυση σε ολόκληρη την αριστερή πλευρά του σώματός της. Το δεξί της μάτι παρέμενε κλειστό, το κεφάλι της έγερνε στο πλάι και δεν μπορούσε να κουνήσει το χέρι, το πόδι ή την παλάμη της.

Η τρομακτική διάγνωση πριν τα Χριστούγεννα

Μια μαγνητική τομογραφία (MRI) αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια του χειρουργείου κόπηκαν τρία αιμοφόρα αγγεία, προκαλώντας εγκεφαλικό επεισόδιο. Ήταν μόλις τρεις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα. «Μας είχαν πει ότι θα επέστρεφε στο σπίτι μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου», θυμάται ο Justin. «Τελικά, φύγαμε από το νοσοκομείο στις 19 Φεβρουαρίου».

Οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια ότι δεν ήταν σίγουροι αν η Danielle θα κατάφερνε να χορέψει ξανά, τονίζοντας ότι ήταν απίθανο να ανακτήσει πλήρως τη λειτουργικότητα του αριστερού της χεριού. «Δεν επρόκειτο να δεχτούμε ότι τα όνειρά της και η ζωή της καταστράφηκαν έτσι απλά», δήλωσε αποφασιστικά ο Justin, δίνοντας το σύνθημα για τον μεγάλο αγώνα της αποκατάστασης.

Το θαύμα της νευροπλαστικότητας: Πώς η 17χρονη ξανακέρδισε τη ζωή της μετά από εγκεφαλικό

Η ανάρρωσή της απαιτούσε από τον εγκέφαλο να αναδομήσει τις νευρικές του οδούς προς την αριστερή πλευρά του σώματος, μια διαδικασία γνωστή ως νευροπλαστικότητα (neuroplasticity). Κατά τις πρώτες εβδομάδες, οι συγγενείς της κινούσαν χειροκίνητα το δάχτυλο του ποδιού, το πέλμα, το γόνατο και το χέρι της, επαναλαμβάνοντας κάθε κίνηση εκατό φορές την ημέρα. Η προσπάθεια αυτή γινόταν σε συνεργασία με φυσικοθεραπευτές της κοινότητας του NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου) και έναν ιδιώτη νευρολογικό φυσικοθεραπευτή.

«Οι φυσικοθεραπευτές είπαν ότι η Danielle ξεπερνά όλο αυτό τόσο γρήγορα μόνο επειδή ολόκληρη η οικογένειά της είναι δίπλα της», δήλωσε ο Justin. Έξι μήνες αργότερα, η 17χρονη έχει αρχίσει να τρέχει, να πηδάει και ασχολείται ξανά με τον χορό.

Η επιστροφή στα θρανία και τη ζωή

Η νεαρή κοπέλα αναγκάστηκε να διακόψει το πρώτο έτος των σπουδών της για να επικεντρωθεί στην αποκατάστασή της. Ωστόσο, ετοιμάζεται να επιστρέψει στα μαθήματα τον Σεπτέμβριο μαζί με τη μικρότερη αδελφή της, τη 16χρονη Charlotte, η οποία στο μεταξύ εξασφάλισε τη δική της θέση στο ίδιο κολλέγιο.

«Η φυσικοθεραπεία μου μετατρέπεται ξανά σε χορό», είπε η Danielle. «Πριν, οι άνθρωποι έπρεπε να μου κουνάνε το χέρι γιατί δεν μπορούσα να το κουνήσω μόνη μου. Τώρα, χορεύω».

Η ανάγκη για εξειδικευμένη νευρολογική φυσικοθεραπεία

Η οικογένεια συγκεντρώνει τώρα χρήματα μέσω της πλατφόρμας GoFundMe για εντατική, ιδιωτική νευρολογική φυσικοθεραπεία. Η τυπική αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που παρέχει το NHS εστιάζει στην καθημερινή λειτουργική ανάκαμψη. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ένας χορευτής χρειάζεται έξι ώρες αποκατάστασης καθημερινά – κάτι που ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες του δημόσιου συστήματος υγείας.