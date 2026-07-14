Γυναίκα έχασε 45 κιλά σε έναν χρόνο όταν μια φωτογραφία την ανάγκασε να νικήσει τη φοβία της

Μια αυθόρμητη φωτογραφία από τις διακοπές στάθηκε η αφορμή για να αλλάξει ριζικά τη ζωή της. Μια γυναίκα που πάλευε για χρόνια με το βάρος της και απέφευγε τις ενέσεις λόγω έντονης βελονοφοβίας, κατάφερε να χάσει 45 κιλά μέσα σε έναν χρόνο, αφού αποφάσισε να αντιμετωπίσει τον μεγαλύτερο φόβο της.

Η στιγμή που αποφάσισε ότι έπρεπε να αλλάξει – «Κατάλαβα ότι χρειαζόμουν βοήθεια»

Η 41χρονη Vicki Horn από το Νιούκαστλ είχε δοκιμάσει πολλές δίαιτες που απέτυχαν, ενώ απέφευγε πάντα τις ιατρικές ενέσεις λόγω μιας έντονης φοβίας. Παρά τις προσπάθειές της να χάσει βάρος, ένιωθε όλο και μεγαλύτερη ανασφάλεια, ειδικά μετά την περίοδο του Covid, όταν πήρε ακόμη περισσότερα κιλά.

Η γυναίκα απέφευγε να φωτογραφίζεται και αποσύρθηκε από δραστηριότητες που την έκαναν να νιώθει εκτεθειμένη, συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης στο γυμναστήριο.

Η στιγμή που την ώθησε να ζητήσει βοήθεια ήρθε κατά τη διάρκεια των διακοπών της στην Πολωνία. Αφού δέχτηκε να βγάλει μια φωτογραφία σε μια βάρκα, τρόμαξε όταν είδε το αποτέλεσμα. «Πίστευα ότι έδειχνα χαριτωμένη στη φωτογραφία, και όταν την είδα μετά, έπαθα σοκ», είπε. «Αυτή ήταν η στιγμή που κατάλαβα ότι χρειαζόμουν βοήθεια».

Η μάχη με τη βελονοφοβία και η θεραπεία με GLP-1

Τον Απρίλιο του 2025, η Vicki συνειδητοποίησε ότι οι ενέσεις αδυνατίσματος ήταν η καλύτερη επιλογή για την περίπτωσή της και βρήκε τον τρόπο να ξεπεράσει τον φόβο της. «Χρειάστηκε να κάνω ψυχοθεραπεία επειδή φοβόμουν τρομερά τις βελόνες. Πριν από την πρώτη μου θεραπεία με GLP-1 ήμουν τόσο αγχωμένη που έκλαιγα και έπρεπε να με βοηθήσει ο σύζυγός μου», εξομολογείται.

Η γυναίκα ξεκίνησε το σκεύασμα Mounjaro. Σε λιγότερο από έναν χρόνο είχε χάσει πάνω από 45 κιλά μειώνοντας το συνολικό της σωματικό βάρος κατά περισσότερο από 45%. Και ενώ η φυσική της μεταμόρφωση ήταν εντυπωσιακή, η ίδια τονίζει ότι ο συναισθηματικός αντίκτυπος ήταν ακόμη μεγαλύτερος. «Η αυτοπεποίθησή μου εκτοξεύτηκε. Κοιτάζω παλιά μου βίντεο και βλέπω πόσο νευρική και άβολα ένιωθα. Τώρα νιώθω σαν ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος».

Σπάζοντας το ταμπού γύρω από τις ενέσεις αδυνατίσματος

Σε αντίθεση με πολλούς ανθρώπους που χρησιμοποιούν φάρμακα για την απώλεια βάρους, η Vicki αποφάσισε να είναι ειλικρινής για τη θεραπεία της από την πρώτη στιγμή. Μέσα από την κοινοποίηση του ταξιδιού της, κατάλαβε γρήγορα πόση ντροπή και κοινωνικό στίγμα περιβάλλει ακόμα την παχυσαρκία και τα ανάλογα σκευάσματα.

«Λόγω του στίγματος που εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από τις ενέσεις απώλειας βάρους, ορισμένοι άνθρωποι νιώθουν άβολα να μοιραστούν την εμπειρία τους δημόσια ή ακόμα και να τη συζητήσουν με φίλους και συγγενείς, φοβούμενοι την κριτική ή την παρεξήγηση».

Η μάχη ενάντια στο στίγμα της παχυσαρκίας

Η Vicki δήλωσε ότι η ντροπή και οι δυσκολίες που βίωσε ζώντας με την παχυσαρκία ήταν πολύ μεγαλύτερες από οποιοδήποτε κοινωνικό στίγμα σχετίζεται με τη λήψη ιατρικής υποστήριξης μέσω φαρμακευτικής αγωγής.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ένιωσα πολύ περισσότερο στίγμα για το γεγονός ότι ήμουν υπέρβαρη, παρά για το ότι λαμβάνω το Mounjaro. Όταν είσαι υπέρβαρος, ο κόσμος σε κρίνει για το μέγεθός σου. Μετά, όταν χάνεις βάρος με τη βοήθεια φαρμάκων, λένε ότι “έκλεψες”. Δεν μπορείς να κερδίσεις ποτέ».

Έχει μάλιστα βιώσει αυτή την επίκριση από πρώτο χέρι. Όταν ένας φίλος της έκανε κομπλιμέντο για την απώλεια βάρους της, η αντίδρασή του άλλαξε εντελώς μόλις εκείνη ανέφερε το Mounjaro. «Αμέσως ξίνισε το πρόσωπό του, λέγοντας ότι αυτό είναι κλέψιμο», είπε η Vicki. «Είναι εντυπωσιακό το πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η στάση των ανθρώπων».

Η στροφή στα νέα χάπια αδυνατίσματος

Κοιτάζοντας το μέλλον, η Vicki ενδιαφέρεται να δοκιμάσει τη νέα από του στόματος φαρμακευτική αγωγή προκειμένου να διατηρήσει σταθερό το βάρος της, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη με ιατρική συνταγή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχοντας ζήσει με διαγνωσμένη φοβία για τις βελόνες (βελονοφοβία) το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, πιστεύει ότι οι νέες φαρμακευτικές λύσεις θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν περισσότερους ανθρώπους να αναζητήσουν θεραπεία.

«Θα υπάρξουν πολλοί άνθρωποι που θα βρουν ένα χάπι πολύ λιγότερο τρομακτικό. Ο κόσμος φαίνεται να εστιάζει στο γεγονός ότι κάνεις ενέσεις. Ένα χάπι μοιάζει πιο παραδοσιακό και αυτό ίσως διευκολύνει κάποιους να το αποδεχτούν».

Η Vicki ελπίζει ότι οι συζητήσεις γύρω από την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας θα γίνουν λιγότερο επικριτικές και θα αποκτήσουν περισσότερη ενσυναίσθηση. «Στο κάτω-κάτω της γραφής, οι άνθρωποι προσπαθούν απλώς να βελτιώσουν την υγεία τους. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει καμία ντροπή σε αυτό».

Προσοχή: Πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο ζωής σας με στόχο την απώλεια βάρους πρέπει πρώτα να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή εξειδικευμένο διαιτολόγο.