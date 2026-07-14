Θεσσαλονίκη: «Ράγισαν καρδιές» στην κηδεία της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκε σε τροχαίο

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Οδύνη και σπαραγμός στην κηδεία της 15χρονης, Άννας Μαρίας Πανταζώνη που τελέστηκε το πρωί της Τρίτης (14/7) στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

Συγγενείς, φίλοι και οι συμπαίκτριές της στον ΠΑΟΚ, είπαν το τελευταίο αντίο στην ανήλικη αθλήτρια, που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα, την περασμένη Παρασκευή.

Ντυμένοι στα λευκά, όπως ζήτησε η μητέρα της, και κρατώντας κατάλευκα άνθη, βρέθηκαν στο πλευρό της οικογένειας του κοριτσιού, εκφράζοντας την συμπαράστασή τους. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ και όλοι οι παριστάμενοι άφησαν λευκά μπαλόνια στον ουρανό στη μνήμη της.

Το «παρών» στο τελευταίο αντίο έδωσαν εκπρόσωποι όλων των τμημάτων του συλλόγου, της ΠΑΕ, της ΚΑΕ και του ΑΣ ΠΑΟΚ, ενώ στεφάνια στη μνήμη της Άννας Μαρίας κατέθεσαν οι οικογένειες του Τέλη Μυστακίδη, του Ιβάν Σαββίδη αλλά και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης.

Η ταφή της θα γίνει στα Κοιμητήρια της Θέρμης.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε όταν η μηχανή που οδηγούσε ο πατέρας της ανήλικης παρασύρθηκε από απορριμματοφόρο όχημα του δήμου Θεσσαλονίκης στην περιφερειακή οδό, στη στροφή της Νεάπολης.

Η 15χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.

Δείτε εικόνες από την κηδεία:

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, voria.gr