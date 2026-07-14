Θεσσαλονίκη: «Ράγισαν καρδιές» στην κηδεία της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Οδύνη και σπαραγμός επικράτησαν στην κηδεία της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ, Άννας Μαρίας Πανταζώνη, η οποία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Συγγενείς, φίλοι και συμπαίκτριες, ντυμένοι στα λευκά, αποχαιρέτησαν την ανήλικη που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην περιφερειακή οδό, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο πατέρας της παρασύρθηκε από απορριμματοφόρο.

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κηδεία 15χρονης Θεσσαλονίκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οδύνη και σπαραγμός στην κηδεία της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ, Άννας Μαρίας Πανταζώνη, που τελέστηκε το πρωί της Τρίτης (14/7) στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Συγγενείς, φίλοι και συμπαίκτριες είπαν το τελευταίο αντίο.
  • Εκπρόσωποι όλων των τμημάτων του ΠΑΟΚ, καθώς και οι οικογένειες Μυστακίδη, Σαββίδη και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, έδωσαν το «παρών». Οι παριστάμενοι άφησαν λευκά μπαλόνια στον ουρανό στη μνήμη της, ντυμένοι στα λευκά.
  • Η 15χρονη αθλήτρια έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα την περασμένη Παρασκευή, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο πατέρας της παρασύρθηκε από απορριμματοφόρο του δήμου Θεσσαλονίκης στην περιφερειακή οδό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οδύνη και σπαραγμός στην κηδεία της 15χρονης, Άννας Μαρίας Πανταζώνη που τελέστηκε το πρωί της Τρίτης (14/7) στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

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Συγγενείς, φίλοι και οι συμπαίκτριές της στον ΠΑΟΚ, είπαν το τελευταίο αντίο στην ανήλικη αθλήτρια, που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα, την περασμένη Παρασκευή.

Ντυμένοι στα λευκά, όπως ζήτησε η μητέρα της, και κρατώντας κατάλευκα άνθη, βρέθηκαν στο πλευρό της οικογένειας του κοριτσιού, εκφράζοντας την συμπαράστασή τους. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ και όλοι οι παριστάμενοι άφησαν λευκά μπαλόνια στον ουρανό στη μνήμη της.

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Το «παρών» στο τελευταίο αντίο έδωσαν εκπρόσωποι όλων των τμημάτων του συλλόγου, της ΠΑΕ, της ΚΑΕ και του ΑΣ ΠΑΟΚ, ενώ στεφάνια στη μνήμη της Άννας Μαρίας κατέθεσαν οι οικογένειες του Τέλη Μυστακίδη, του Ιβάν Σαββίδη αλλά και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης.

Η ταφή της θα γίνει στα Κοιμητήρια της Θέρμης.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε όταν η μηχανή που οδηγούσε ο πατέρας της ανήλικης παρασύρθηκε από απορριμματοφόρο όχημα του δήμου Θεσσαλονίκης στην περιφερειακή οδό, στη στροφή της Νεάπολης.

Η 15χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.

Δείτε εικόνες από την κηδεία:

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, voria.gr

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