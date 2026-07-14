Κατερίνα Καινούργιου: Οι φωτογραφίες από το πρώτο καλοκαίρι με την κόρη της – «Το πιο όμορφο της ζωής μου»

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής βιώνουν το πρώτο τους καλοκαίρι ως γονείς. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε νέα στιγμιότυπα στο Instagram, αφιερωμένα στην κόρη της, εκφράζοντας την ευτυχία της με τη λεζάντα: «Το πρώτο καλοκαίρι μαζί σου… Το πιο όμορφο της ζωής μου».

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Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφίες: Instagram/katken85
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το πρώτο τους καλοκαίρι ως γονείς, ζουν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής.
  • Η ευτυχισμένη μητέρα έκανε μία νέα ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, κοινοποιώντας στιγμιότυπα με την κόρη της, Ξένια.
  • Η παρουσιάστρια λάμπει από την ευτυχία που νιώθει από την παρουσία της κόρης της στη ζωή της, αναφέροντας στη λεζάντα: «Το πρώτο καλοκαίρι μαζί σου… Το πιο όμορφο της ζωής μου».

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Το πρώτο τους καλοκαίρι ως γονείς, ζουν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής. Το ζευγάρι βρίσκεται στην αγαπημένη του Πάρο μαζί με την λίγων μηνών Ξένια, με την ευτυχισμένη μητέρα και επιτυχημένη παρουσιάστρια, να κάνει μία νέα ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, η οποία είναι αφιερωμένη στην κόρη της, νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης 14 Απριλίου.

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Στη δημοσίευσή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η Κατερίνα Καινούργιου κοινοποίησε ορισμένα νέα στιγμιότυπα, στα οποία πρωταγωνιστεί ο καρπός του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85

Η λίγων μηνών Ξένια, στα στιγμιότυπα βρίσκεται είτε στην αγκαλιά της μητέρας της, είτε στο καρότσι της. Η παρουσιάστρια λάμπει από την ευτυχία που νιώθει από την παρουσία της κόρης της στη ζωή της, με το δυνατό συναίσθημα να αποτυπώνεται στο χαμόγελό της.

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Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85

«Το πρώτο καλοκαίρι μαζί σου… Το πιο όμορφο της ζωής μου», αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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