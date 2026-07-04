Κατερίνα Καινούργιου: «Ήταν μια πολύ έντονα συναισθηματικά φορτισμένη χρονιά για εμένα…»

Μετά το τέλος της φετινής σεζόν για τη «Super Κατερίνα», η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην χρονιά αυτή, καθώς και στο θέμα της αυτοαναφορικότητας.

Μιλώντας για την φετινή σεζόν, η Κατερίνα Καινούργιου είπε: «Δόξα τω Θεώ όλα πήγαν πολύ καλά. Το πιο σημαντικό ήταν ότι ήταν μια πολύ έντονα συναισθηματικά φορτισμένη χρονιά για εμένα, με το καλό πρόσημο της γέννησης της κορούλας μου. Μετά που επέστρεψα, το βίωσα εδώ, μαζί με τους συνεργάτες μου και τους τηλεθεατές. Οπότε ήταν μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά για εμένα και είμαι τρομερά ευγνώμων».

Σε άλλο σημείο, η παρουσιάστρια εξήγησε ότι: «Φέτος προσπάθησα να αποφύγω την αυτοαναφορικότητα και νομίζω ότι το κατάφερα. Στις παλαιότερες χρονιές δεν το είχα καταφέρει. Ελπίζω να συνεχίσω έτσι και του χρόνου. Γιατί έτσι λέω, και καμιά φορά τα ξεχνάω και κάνω τα δικά μου πάλι».